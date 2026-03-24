IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Zest S.p.A., player di riferimento in Italia per l'Innovazione digitale quotato sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025.

I numeri indicano un solido trend di rafforzamento con costi operativi in netto miglioramento per 1.698.000 euro (10.961.000 al 31 dicembre 2025 contro 12.659.000 al 31 dicembre 2024); anche l’EBITDA Operativo segna un significativo miglioramento per euro 3.502.000 (-640.000 euro rispetto a -4.142.000 euro registrato al 31 dicembre 2024). Il miglioramento dell'EBITDA Operativo Ricorrente è invece di 1.688.000 euro rispetto all'esercizio precedente.

Cala l’indebitamento finanziario netto che passa da 6.919.000 euro del 2024 a 6.271.000 euro del 2025.

Gli Investimenti raccolti dalle partecipate durante l’esercizio 2025 sono stati 77 milioni.

“Pur nella consapevolezza che le evoluzioni geopolitiche possono avere un impatto sui progetti in corso, i risultati approvati e le prospettive per il 2026 confermano un percorso di rafforzamento del Gruppo Zest-ha affermato Marco Gay, Presidente Esecutivo di Zest-. È proprio in scenari come questo che possono emergere, seppur con prudenza, opportunità. Il percorso di efficientamento avviato ci consente di migliorare la marginalità e puntare al pareggio a livello di EBITDA, dopo l’importante passo in avanti dell’ultimo esercizio, rafforzando la sostenibilità del nostro modello e liberando risorse per gli investimenti. In un mercato in trasformazione, intendiamo consolidare il nostro ruolo di piattaforma integrata di venture capital e open innovation, ampliando il nostro ecosistema di partnership e rafforzando la presenza internazionale, per attrarre capitali, talenti e opportunità su scala europea".