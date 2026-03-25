Libero logo
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Byd, partnership con Daniel Craig per il lancio della nuova campagna del brand Denza

mercoledì 25 marzo 2026
Byd, partnership con Daniel Craig per il lancio della nuova campagna del brand Denza

1' di lettura

BYD ha annunciato che sarà l’attore britannico Daniel Craig a lanciare una nuova campagna per DENZA, il suo marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia, in concomitanza con la sua espansione globale prevista per il 2026. DENZA, il primo marchio premium al mondo interamente dedicato ai veicoli a nuova energia per una mobilità sostenibile, “è pronto a conquistare nuovi clienti attratti da una combinazione unica di innovazioni all’avanguardia ed eleganza del design di ispirazione europea”, sottolinea BYD, aggiungendo che Daniel Craig, “partner ideale per questo processo, presterà la sua immagine a diversi modelli chiave che verranno lanciati quest’anno, attraverso materiali di marketing e spot televisivi”.

La partnership con uno degli attori più riconoscibili al mondo “rappresenta un importante riconoscimento globale per DENZA, che si sta preparando al suo primo lancio”, sottolinea BYD. Stella Li, Vicepresidente Esecutivo di BYD, ha commentato: “Daniel Craig rappresenta una potente combinazione di forza, raffinatezza e autenticità. Queste qualità rispecchiano profondamente ciò che DENZA rappresenta. Mentre portiamo il marchio in tutto il mondo – in Europa, America Latina, Medio Oriente e Africa – siamo orgogliosi di dare il benvenuto a un attore la cui presenza e il cui carattere riflettono lo spirito di DENZA. Insieme, vogliamo dimostrare come tecnologia, design ed emozione possano unirsi per creare una nuova visione della mobilità premium”. 

ti potrebbero interessare

Lavoro. Expo Training: per mismatch e orientamento serve strategia condivisa tra Regioni, istituzioni, sistema formativo e imprese

Lavoro. Expo Training: per mismatch e orientamento serve strategia condivisa tra Regioni, istituzioni, sistema formativo e imprese

IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2025

IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2025

76anni UGL. Capone, Leader UGL: “Celebriamo una storia di battaglie e impegno al servizio dei lavoratori”

76anni UGL. Capone, Leader UGL: “Celebriamo una storia di battaglie e impegno al servizio dei lavoratori”

Il ministro Giuli a New York per la restituzione di 17 beni all'Italia

Il ministro Giuli a New York per la restituzione di 17 beni all'Italia