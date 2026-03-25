CDP Venture Capital: La Savings and Investment Union (SIU) è una grande opportunità per favorire la crescita economica delle imprese

Da tempo l’Europa registra un divario importante in termini di investimenti su deep tech, AI, biotech e space economy al cospetto di quanto stanno invece facendo Stati Uniti e Cina. Un dato di fatto che la Commissione Europea ha preso seriamente in considerazione e, per tale ragione, ha avanzato la proposta di Savings and Investments Union (SIU). Si tratta di una misura che punta a sensibilizzare il risparmio privato a investire, in modo chiaro e diversificato, per rafforzare la competitività tecnologica ed industriale del vecchio continente. Tale azione, secondo CDP Venture Capital, rappresenta una grande opportunità, soprattutto alla luce dei circa 40.000 miliardi di euro di ricchezza finanziaria stimata (fonti Eurostat) tra le famiglie europee.

“L’obiettivo della SIU è duplice, da una parte si mira a superare la frammentazione dei mercati finanziari europei che limitano la mobilità del risparmio generando costi elevati per imprese e investitori, dall’altro si offre l’opportunità a investitori istituzionali come fondi pensione, assicurazioni o casse previdenziali, di puntare ad asset innovativi. Solo così possiamo trasformare un patrimonio statico in crescita di valore” – commenta Anna Lambiase, Presidente CDP Venture Capital.

“Come CDP Venture Capital possiamo assumere un ruolo da pivot per contribuire ad allineare il modello italiano ed europeo a quello statunitense dove il Venture Capital ha favorito la nascita di campioni globali” – aggiunge Lambiase. “Il nostro piano è fare leva su tre fattori: strumenti di co-investimento con le imprese, un comparto dedicato ai fondi pensione e un Fondo di Fondi Internazionale per attrarre operatori globali. Questa è la nostra visione per valorizzare l’eccellenza italiana”.

“Le potenzialità degli investimenti nelle nuove tecnologie sono enormi e non possiamo permetterci di dipendere dalle importazioni. Solo con un avanzamento nel Venture Capital possiamo creare un mercato unico digitale ed è per questo che è auspicabile seguire le linee guida della SIU per creare un modello europeo di Venture Capital” – chiude Lambiase.