Alma si conferma tra le eccellenze nei ranking 2026 di The Legal500 e Chambers

Lo studio e i suoi professionisti hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti in numerose aree di attività, confermando lo sviluppo e il percorso di crescita continua

Milano, 27 marzo 2026 – Alma Società tra Avvocati annuncia con soddisfazione i risultati ottenuti nei ranking 2026 delle principali directory legali internazionali The Legal500 e Chambers and Partners, che hanno riconosciuto lo studio e diversi suoi professionisti in molteplici aree di attività.

Nel ranking Italia 2026 di The Legal500, Alma si distingue raggiungendo il Tier 1 nella categoria Investment Funds e ottenendo importanti riconoscimenti anche in Banking and Finance: Bank Regulatory (Tier 3), Banking and Finance: Borrower Side (Tier 5), Tax (Tier 5), Administrative and Public Law (Tier 6) e Commercial, Corporate and M&A (Tier 6). In particolare, per quest’ultimo lo studio ha ottenuto il riconoscimento di “Firm Ranking” in Band 6. Il dipartimento, guidato dagli Avvocati Marco Nicolini, Luca Magrini e Andrea Rosi, viene apprezzato per il diretto coinvolgimento dei partner e per la consulenza offerta in operazioni straordinarie a clienti nazionali e internazionali.

Lo studio figura, inoltre, tra i Firms to Watch nell’area Restructuring and Insolvency.