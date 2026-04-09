Stellantis chiude il primo trimestre 2026 sul mercato auto UE30 con un incremento delle vendite del 5% rispetto al 2025

Il primo trimestre del 2026 si chiude all’insegna di una moderata crescita per il mercato europeo dell’auto (+3,7% vs. 2025): Stellantis incrementa sia le vendite che la quota di mercato.

Come sottolinea Emanuele Cappellano, COO di Enlarged Europe: “I primi tre mesi del 2026 hanno consolidato il processo di recupero già iniziato da Stellantis verso la fine dell’anno scorso. Continuiamo a costruire una solida dinamica di crescita, grazie al nostro piano di rilancio del business, basato sulla centralità dei bisogni del cliente, cui offriamo una gamma equilibrata tra funzionalità, design e scelta di motorizzazioni”.

In Italia Stellantis cresce nel trimestre del 6,7% nelle vendite. I primi cinque best seller del mercato sono Stellantis: Fiat Pandina, Jeep® Avenger, Fiat Grande Panda, Citroën C3 e Leapmotor T03. Leapmotor è il marchio leader nel segmento BEV.

In Francia Stellantis è leader di mercato nel trimestre con una quota mercato che sfiora il 31% e 5 modelli tra i primi 10 best-seller.

In Germania, nel trimestre le vendite sono cresciute del 15,2% rispetto all’anno precedente, con una quota di mercato in aumento di 1,2 punti percentuali, al 12,7%.

Da inizio anno, una pioggia di riconoscimenti per i modelli Stellantis:

In UK, Fiat Grande Panda è stata nominata "Best Bargain" ai Top Gear Electric Vehicle Awards 2026, grazie al suo design caratteristico e alla praticità.

In Francia, Citroën ELO, il più recente concept car Citroën, è stato eletto Concept Car dell’Anno 2026 in occasione dei Trophées de L’Argus.

In Germania, la 500e Abarth si aggiudica il suo decimo premio "Best Mini Cars” di "Auto motor und sport" e la seconda vittoria consecutiva, mentre il nuovo Opel Mokka GSE è stato nominato 'Migliore Small Car' ricevendo il 'Golden Steering Wheel 2025'

A livello europeo, Fiat Grande Panda si è aggiudicata l'AUTOBEST CONQUEST Award 2026 nella categoria Design.

Il nuovo SUV Citroën C3 Aircross è stato invece insignito del prestigioso titolo “Best Users’ Car of Europe 2026” dalla giuria AUTOBEST. Il riconoscimento premia la sua praticità e l’approccio user-friendly.

Il prossimo, fondamentale appuntamento sarà con l’Investor Day e la presentazione del piano strategico di Stellantis, fissati per il 21 maggio a Detroit.