Donzelli-Gualmini, scontro da Del Debbio: "Lo trovo un difetto", dem azzerata

Il piano casa del governo fa subito saltare i nervi alla sinistra che a corto di argomenti va all'attacco e lo fa con Elisabetta Gualmini, eurodeputata del Pd, a 4 di Sera, il talk show di Rete 4: "Non capisco, e questo lo trovo un difetto di questo piano, l'accento e l'insistenza sull'acquisto, perché alla fine della fiera Meloni propone, tra le varie misure, un fondo di garanzia perché i giovani, insomma, e diciamo quella fascia grigia che non è troppo povera per andare nelle case popolari, ma neanche così abbiente magari per acquistarsi da solo una casa, propone uno sconto del 33 per cento con un fondo di garanzia. Ma io dico, ma oggi in Italia i giovani che hanno dei salari da fame sono in grado di acquistarsi un alloggio, penso che voi conosciate i prezzi degli alloggi, anche con uno sconto del 33 per cento? Cioè non c'è niente per favorire la mobilità studentesca, la mobilità dei lavoratori".

E ancora: "A Milano, che è una città esplosa dal punto di vista degli studenti universitari, aumentano gli studenti stranieri, non quelli italiani, perché quelli italiani non riescono a pagare l'affitto per i propri figli perché è troppo esagerato e questo sta avvenendo anche in una città come Bologna. Le aziende spesso non riescono ad assumere perché i lavoratori non si possono permettere l'affitto in alcune case, quindi questo piano doveva concentrarsi primariamente sull'affitto nel nostro paese e poi pensare all'acquisto".

A smontare le accuse della Gualmini per Fdi ci pensa Giovanni Donzelli: "Sentivo alcune critiche, perché si valorizza la proprietà privata, non è un reato la proprietà privata, benvenga se qualcuno risparmia, mette da parte i soldi e interviene e si compra una casa. Dopodiché non è che preferiamo i giovani che acquistano una casa rispetto ai giovani che vanno in affitto, si mettono sullo stesso piano nel decreto. Ci saranno gli aiuti per chi, e quindi gli sconti, per i privati che investono, sia che uno vada in affitto e quindi dovrà esserci 30 case ogni 100, per intendersi agevolate, e questo consentirà sia per l'agevolazione e l'affitto, sia per l'acquisto con un mutuo". Infine conlcude: "Se un ragazzo si mette in testa di fare un mutuo perché un domani vuole essere proprietario, perché può permetterselo, perché lavora bene, non vedo perché debba essere penalizzato rispetto a altri. Affitto o acquisto, perché la proprietà privata non è un crimine e quindi anche per difendere la proprietà privata finalmente contro i ladri di casa arriva anche un disegno di legge in cui si liberano le case occupate abusivamente da chi non ha diritto".