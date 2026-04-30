Diego Della Palma sconvolge Bianca Berlinguer: "Presto mi toglierò la vita"

Ha sconvolto molti la scelta di Wendy Duffy, la signora britannica morta a 56 anni con suicidio assistito in Svizzera non perché malata terminale, ma perché prostrata dalla scomparsa del figlio. Una decisione estrema che però trova la comprensione e addirittura il plauso di Diego Dalla Palma e Mauro Corona, entrambi ospiti di Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca, su Rete 4.

«Forse ho qualcosa di malato nella mente, ma non sono depresso e mi toglierò la vita presto. Non subito...», spiega il celebre truccatore dei vip. La Berlinguer sobbalza: «Anche se non ha nessuna patologia?". "Assolutamente, io voglio andarmene, chiudiamo il discorso», «Anche se sta molto bene però...», «Ma io voglio andarmene mentre sto bene - conferma Dalla Palma, placidissimo -. Io voglio andarmene mentre ascolto le trombe messicane, non mentre sento qualcosa di funereo addosso o che mi riguarda».