Diego Della Palma sconvolge Bianca Berlinguer: "Presto mi toglierò la vita"

Ha sconvolto molti la scelta di Wendy Duffy, la signora britannica morta a 56 anni con suicidio assistito in Svizzera non perché malata terminale, ma perché prostrata dalla scomparsa del figlio. Una decisione estrema che però trova la comprensione e addirittura il plauso di Diego Dalla Palma e Mauro Corona, entrambi ospiti di Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca, su Rete 4.
«Forse ho qualcosa di malato nella mente, ma non sono depresso e mi toglierò la vita presto. Non subito...», spiega il celebre truccatore dei vip. La Berlinguer sobbalza: «Anche se non ha nessuna patologia?". "Assolutamente, io voglio andarmene, chiudiamo il discorso», «Anche se sta molto bene però...», «Ma io voglio andarmene mentre sto bene - conferma Dalla Palma, placidissimo -. Io voglio andarmene mentre ascolto le trombe messicane, non mentre sento qualcosa di funereo addosso o che mi riguarda».
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«Da qualche mese vivo con una pressione continua - sottolinea ancora -. Ho detto e lo ridico che sono affascinato dalla morte e che mi darò alla morte in maniera serena. Non andrò certamente in Svizzera, soprattutto dopo il caso Crans-Montana. Sono sereno».
«Ho un posto magico dove io ho avvertito un odore di eternità e passaggio in una dimensione esoterica meravigliosa. Avrò la mia musica. Mi aiuterò con qualcosa che mi toglierà dalla vita e mi porterà in un altro passaggio. Il mese prima farò tutto quello che desidero fare. Me ne voglio andare da vivo, non da morto», conclude Dalla Palma.
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Gli fa eco Corona, scrittore e opinionista fisso della Berlinguer: «Io mi sto uccidendo giorno dopo giorno», scherza per poi farsi serio. «Ugo von Hofmannsthal, il più grande scrittore viennese, diceva che i fatti, anche i più tragici, accadono nelle profondità della mente e del destino. Tutto dobbiamo capire.
Tra l’altro, Hofmannsthal, che amava la vita, forse più di tutti, morì di crepacuore al funerale del figlio suicida. Anche lui si suicidò. Non resistete a questo dolore. Da parte mia, le dico seriamente, anche in forma di sorriso, ma lo dico molto seriamente, quando sentirò la vecchiaia che non mi permette più un’autonomia, che mi faccio tutto addosso, che devono lavarmi, che devono pulirmi, io so dove andare, come ha detto Diego Dalla Palma. C’ho anch’io il posto magico».