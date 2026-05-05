I 12 vincitori del Premio Carli 2026: videotributo inedito a Giorgio Armani

Ha riscritto l’idea di eleganza: si aprirà con un videotributo inedito a Giorgio Armani, a otto mesi dalla sua scomparsa, la XVII Edizione del Premio Guido Carli, in programma l’8 maggio 2026 alle ore 17,30 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’iniziativa − insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, conferita da Sergio Mattarella – annovera tra i premiati l’Amministratore Delegato della Giorgio Armani Spa Giuseppe Marsocci.

La cerimonia spazierà dai settori delle Istituzioni e dell’Impresa a cultura, moda e spettacolo. A unire i dodici premiati c’è un comune denominatore: l’impegno sociale, dall’inclusione attraverso il lavoro alla lotta alla criminalità e alle dipendenze, al contrasto alla violenza sulle donne. È l’impegno sociale che lega il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, al top manager Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di A2A, una delle principali multiutility italiane. Il connubio tra talento e responsabilità è anche il tratto distintivo del tris di donne premiate: la “più amata dagli italiani” Lorella Cuccarini, la giornalista Francesca Fagnani, conduttrice di “Belve”, l’attrice Anna Ferzetti, reduce dai successi de “La Grazia” e di “Domani interrogo”.

“Il Premio Guido Carli si conferma una festa del successo etico, nel nome di Carli e dei suoi valori”, spiega Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli e nipote dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia e Ministro del Tesoro. “La sua fiducia nella forza dell’economia con l’anima, capace di mettere l’essere umano al centro dello sviluppo, è una lezione preziosa per affrontare questi tempi complessi. La Fondazione prova a dare il buon esempio: dopo i due progetti per Caivano presenteremo quello avviato nel quartiere romano di San Basilio, grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e Don Antonio Coluccia, il sacerdote da anni sotto scorta per la sua lotta a illegalità e dipendenze. Abbiamo trasformato una piazza di spaccio nella prima Agorà della Gentilezza in Italia, pensando ai giovani: le energie in cui Carli non ha mai smesso di credere,”.

Dopo il discorso introduttivo del Presidente Liuzzo, il videointervento del Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto e il videomessaggio del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri darà il via ai lavori. La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Veronica Gentili. Ospite speciale, il giovane cantautore Leo Gassmann, che terrà una live performance con il suo brano “Naturale”, portato a Sanremo.

Le onorificenze vengono assegnate dopo una selezione operata dalla Giuria del Premio Guido Carli, composta da: Nico Acampora, Fondatore PizzAut; Ornella Barra, Presidente The Boots Group; Domitilla Benigni, Ceo&Coo Elettronica; Urbano Cairo, Presidente Cairo Communication e Rcs; Gino Cecchettin, Fondazione Giulia Cecchettin; Francesco Cerea, General Manager Da Vittorio; Claudio Descalzi, AD Eni; Debora Paglieri, AD Paglieri SpA; Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana; Paolo Perrone, Presidente IPZS; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Stefano Sala, Presidente e AD Publitalia ’80; Pierfrancesco Vago, Presidente esecutivo MSC Cruises.

In platea sono attesi 1.500 ospiti, tra cui autorità come il Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Questore di Roma Roberto Massucci, l’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e Pasquale Terracciano, già Ambasciatore in Russia. Presenti, inoltre, imprenditori come Stefano Pessina e Francesco Gaetano Caltagirone, top manager come Gian Marco Innocenti con la moglie, la cantante Silvia Salemi, e Fabio Pompei, AD Deloitte; la giornalista Costanza Calabrese, l’attrice Claudia Gerini con il compagno, il manager Riccardo Sangiuliano, e la conduttrice Eleonora Daniele; ex premiati come Padre Paolo Benanti, Presidente della Commissione governativa sull’Intelligenza artificiale, e Roberto Bezzi, Presidente di San Patrignano Società Cooperativa Agricola. Per la stampa, il Direttore del TG1 Gian Marco Chiocci, il Direttore de La7 Enrico Mentana, il Direttore del Messaggero Roberto Napoletano, il Direttore di Adnkronos Davide Desario, la Direttrice di Formiche.net Valeria Covato. Presenti anche i ragazzi di PizzAut e della Palestra della Legalità di San Basilio; delegazioni delle Scuole dei Carabinieri e della Polizia di Stato; studenti della Luiss e dell’Istituto Villa Flaminia di Roma.

Sarà possibile seguire la XVII Edizione del Premio Guido Carli anche in streaming su ansa.it, corriere.it, tgcom24.it e sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli.