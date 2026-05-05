Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Acea: Oddo Bhf assegna Outperform e target price 27 euro

martedì 5 maggio 2026
Acea: Oddo Bhf assegna Outperform e target price 27 euro

1' di lettura

Oddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco con una forte presenza a livello europeo, ha pubblicato uno studio su ACEA avviando la copertura sul titolo con la raccomandazione Outperform e il target price di 27 per azione (potenziale upside +21% rispetto al prezzo del 30 aprile). L'Analista ritiene che ACEA abbia completato con successo la trasformazione in operatore infrastrutturale quasi completamente regolato, con elevata visibilita' sui flussi di cassa e un profilo di crescita in linea - se non superiore - a quello dei principali player regolati europei, a fronte di multipli ancora a sconto. Il broker evidenzia, in particolare, che con la cessione di ACEA Energia, perfezionata ad aprile 2026, l'esposizione alle attivita' regolate e' diventata quasi totale: il 96% dell'EBITDA deriva da attivita' regolate, disciplinate dai frameworks tariffari di Arera con un'elevata visibilita' fino al 2029. L'elevato fabbisogno di investimenti - legato all'obsolescenza delle reti idriche e all'obiettivo di una maggiore elettrificazione - rappresenta un importante driver strutturale di crescita degli investimenti che sono riconosciuti in tariffa e sostengono l'aumento della RAB.

ti potrebbero interessare

Dati Inail, Roberto Capobianco di Conflavoro: “Nel primo trimestre 2026 infortuni in aumento ma morti in calo, urge rafforzare prevenzione e sicurezza”

Dati Inail, Roberto Capobianco di Conflavoro: “Nel primo trimestre 2026 infortuni in aumento ma morti in calo, urge rafforzare prevenzione e sicurezza”

A L’Aquila la festa per il 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano

A L’Aquila la festa per il 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano

Un'esplorazione collettiva tra materia e visione

Un'esplorazione collettiva tra materia e visione

L'Università Federico II lancia il progetto er un uso consapevole del digitale tra gli studenti

L'Università Federico II lancia il progetto er un uso consapevole del digitale tra gli studenti