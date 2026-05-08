TERME DE MONTEL PREMIATE AI CHI È CHI BEAUTY AWARDS 2026

Terme De Montel riceverà il riconoscimento nella categoria “Urban Art & Wellness Experience” nell’ambito dei CHI È CHI Beauty Awards 2026, il premio che ogni anno celebra le eccellenze del mondo beauty, premiando brand, progetti e personalità capaci di distinguersi per innovazione, visione e attenzione alla sostenibilità. Nel contesto di una città sempre più orientata a ridefinire il concetto di benessere contemporaneo, Terme De Montel si afferma come una delle realtà più interessanti del momento, grazie a un approccio che integra wellness, arte e rigenerazione urbana. L’edizione 2026, patrocinata dal Comune di Milano, si terrà lunedì 11 maggio presso il flagship store di Frette a Milano, e riunirà aziende, professionisti e protagonisti del settore beauty per una serata dedicata all’innovazione e alla cultura della bellezza. Ideati da Cristiana Schieppati e organizzati insieme a Cristina Milanesi, i CHI È CHI Beauty Awards rappresentano un osservatorio privilegiato sulle nuove tendenze del settore, premiando brand, realtà emergenti e personalità che contribuiscono all’evoluzione del concetto di bellezza, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità e ai nuovi stili di vita. In questo scenario, il premio assegnato a Terme De Montel valorizza un progetto che va oltre il concetto tradizionale di spa, configurandosi come un luogo in cui benessere, arte e rigenerazione urbana dialogano con la città, offrendo un’esperienza contemporanea profondamente integrata nel contesto cittadino. La categoria Urban Art & Wellness Experience premia proprio questa visione: spazi capaci di offrire esperienze immersive e, al tempo stesso, di contribuire alla rigenerazione del tessuto territoriale e culturale. «Terme De Montel nasce con l’obiettivo di riportare a Milano una tradizione autentica, quella del termalismo, attraverso l’utilizzo di acqua termale naturale e un approccio scientifico al benessere. In un contesto urbano come quello milanese, rappresentano oggi un unicum: le uniche vere terme della città, pensate non solo come luogo di relax ma come spazio in cui rigenerazione, prevenzione e qualità della vita si incontrano. Il nostro progetto integra la dimensione terapeutica dell’acqua con un’esperienza contemporanea, capace di dialogare con l’architettura, l’arte e il tessuto urbano, contribuendo a ridefinire il concetto stesso di wellness in chiave metropolitana», dichiara Maria Rosa Villa, Direttore Sales e Marketing del gruppo Terme & SPA Italia. I CHI È CHI Beauty Awards confermano il ruolo di Milano come punto di riferimento per il settore beauty e lifestyle, in un dialogo continuo tra industria, creatività e cultura contemporanea. Un riconoscimento che si inserisce in un racconto più ampio: quello di una Milano sempre più laboratorio di idee, dove bellezza, innovazione e cultura si incontrano e si trasformano.