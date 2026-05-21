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5x1000, record di donazioni alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

giovedì 21 maggio 2026
5x1000, record di donazioni alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

1' di lettura

 Aumentano i contribuenti che scelgono di donare il 5x1000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Secondo i dati pubblicati dalla Agenzia delle entrate, e relativi al 2025, l'ente ha raccolto 286.934 firme, il 4% in più rispetto all'anno precedente, per un totale di oltre 14,3 milioni di euro, il 18% in più del 2024.
    La Fondazione Piemonte per la Ricerca sul Cancro è seconda nella top ten dei destinatari del 5X1000, unico ente della regione nei primi posti di questa speciale classifica.A guidarla è la Fondazione Airc, seguita appunto dall'istituto di Candiolo e, al terzo posto, da Emergency.
    "Questi numeri dimostrano l'amore per Candiolo e la fiducia nella ricerca oncologica. Nell'anno in cui la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro festeggia i suoi quarant'anni, il sostegno attraverso il 5ž1000 diventa sempre più decisivo per realizzare nuovi progetti di ricerca e di cura", commenta Gianmarco Sala, che della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro è il direttore generale.
    "Ogni firma è una scelta consapevole - aggiunge Sala -: scegliere la scienza, scegliere la speranza. Siamo profondamente grati a chi ha deciso di firmare per Candiolo. Queste risorse sono infatti decisive per portare avanti progetti che cambiano la vita dei pazienti".

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