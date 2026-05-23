Libertà e democrazia, Affatato: "Un Partito Nuovo e Non un Nuovo Partito Ispirato ai Valori della Dottrina Sociale Cattolica"

"Libertà è Democrazia è un Partito Politico ispirato alla Dottrina Sociale della Chiesa. Si pone l’obiettivo di riavvicinare alle urne le persone parlando di problemi reali, di famiglia, di stato sociale. Non è solo dottrina religiosa, ma pone anche una particolare attenzione alle politiche sociali in questa fase storica in cui i bisogni delle persone sono tanti ed è necessario che ci sia una politica attenta e non autoreferenziale. E’una formazione Politica laica, di ispirazione cristiana, universalistica, composta da persone impegnate nella costruzione di una società forte, giusta e solidale. La nostra azione politica si fonda su principi e valori irrinunciabili, incoraggiati dalla Dottrina Sociale della Chiesa. Promuove una politica che sia al servizio della persona, che valorizza la dignità umana in ogni sua forma e che opera per la costruzione di una società più giusta e inclusiva. Questa iniziativa non intende riproporre modelli del passato, ma creare una nuova realtà politica che sappia rispondere in modo concreto alle esigenze del tempo presente". Così afferma Giancarlo Affatato, Segretario Nazionale della nuova Formazione Politica, sottolineando la necessità di un rinnovamento basato sui principi fondamentali della dottrina sociale cattolica, dando moltissimo spazio alla componente femminile e alla componente dei giovani. Nasce un Nuovo Movimento di area Cattolica. Libertà è Democrazia, il partito nuovo della politica italiana fondato sulla Dottrina Sociale della Chiesa, è ormai una realtà consolidata e con un forte radicamento sul territorio, spiega sempre Affatato.

Libertà è Democrazia è il partito fondato dal Segretario Nazionale Giancarlo Affatato il 15 marzo 2025 a Roma, dopo il percorso iniziato dalla Fondazione Forum Dsc guidata da monsignor Gianni Fusco. Il 20 e 21 dicembre 2025, presso il monastero di San Vincenzo Martire a Bassano Romano in provincia di Viterbo, si è tenuto il primo consiglio nazionale di Libertà è Democrazia con oltre 250 delegati provenienti da tutta Italia. Nel corso di questo primo anno di esistenza Libertà è Democrazia è cresciuto rapidamente in tutta Italia e, ora, si presenta in molte competizioni elettorali per le Amministrative di maggio e si sta preparando in vista degli appuntamenti locali e nazionali del 2027.

Ai vertici nazionali di Libertà è Democrazia c’è il Segretario Nazionale di LeD, Giancarlo Affatato, che ha affermato che, tra i punti salienti dal partito, ci sono sul fronte economico la ricostruzione con atti concreti della cultura italiana del lavoro, di rimettere in azione la partecipazione politica dei cittadini, rivitalizzare un sistema bancario popolare e vicino alla piccola impresa e rilanciare l’artigianato. L’occupazione deve tornare centrale ed essere centrale nelle politiche di governo. Il sociale è un altro fronte prioritario per Affatato e “le parrocchie sono l’unico presidio che ascolta e dà voce alle periferie” e bisogna ripartire, in Italia, proprio dall’ascolto e dalla vicinanza sul territorio delle categorie più deboli come anziani, giovani, disabili e persone in cerca di lavoro. La Dottrina Sociale della Chiesa è la fonte ispiratrice delle politiche di Libertà è Democrazia “ma con una politica laica”, ha ribadito più volte il Segretario Affatato, “che rimetta al centro le politiche sulla persona e la famiglia”. La sicurezza è altrettanto importante e, per il Segretario di LeD, dev’essere rimessa al centro dell’agenda politica ricominciando dal dialogo con le periferie, le classi più a rischio e ideare politiche di aiuto sociale ma, soprattutto, d’inserimento socio-lavorativo permettendo all’occupazione di essere, di nuovo, il vero mezzo d’emancipazione della persona.