Roland Garros, attacco di diarrea in campo: immagini sconcertanti

Momenti decisamente complicati per Arthur Gea nel corso del suo esordio al Roland Garros contro Karen Khachanov. Il giovane tennista francese, sostenuto dal pubblico del Suzanne Lenglen, è stato costretto a interrompere il match per un improvviso problema intestinale che lo ha messo in enorme difficoltà già nei primi game della partita.

Il 21enne transalpino, numero 135 del ranking mondiale e in tabellone grazie a una wild card, ha provato inizialmente a resistere contro la testa di serie numero 13 del torneo. A un certo punto, però, non è più riuscito a nascondere il disagio e si è rivolto direttamente all’arbitro di sedia spiegando la situazione senza troppi giri di parole: “Ho la diarrea e devo andare in bagno. Non ce la faccio più a muovermi. Sto per farmela addosso”.

Una richiesta disperata, arrivata mentre il gioco era ancora in corso. Il giudice di sedia, però, gli ha ricordato che il regolamento non consente di lasciare il campo prima della conclusione del game. Gea ha insistito ancora, visibilmente in difficoltà, ma ha dovuto attendere la fine del gioco prima di poter correre negli spogliatoi. Nel frattempo gli è stata consegnata anche una compressa nel tentativo di alleviare il problema, ma il francese è stato costretto a tornare in campo per completare il game.

Appena terminato lo scambio decisivo, con Khachanov che ha conquistato il punto dopo un errore dell’avversario, poi, Gea è scattato fuori dal campo dirigendosi immediatamente verso il bagno. L’episodio è avvenuto sul 4-1 del primo set in favore del russo, poi chiuso 6-3. Nonostante tutto, il francese ha reagito con orgoglio nel secondo parziale, trascinato fino al tie-break dopo oltre un’ora di battaglia. Nel terzo set, però, Gea è crollato fisicamente, lasciando strada libera a Khachanov, che ha chiuso il match con un netto 6-0 finale.