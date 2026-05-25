Comunali, i risultati in diretta. Venezia, il centrodestra può farcela al primo turno. Anche Reggio Calabria e Arezzo alla destra. De Luca si impone a Salerno

Seggi chiusi per le elezioni amministrative e il centrodestra incassa importanti risultati nelle principali città al voto: la coalizione è in vantaggio a Venezia, Reggio Calabria e Arezzo. Il centrosinistra, che sperava in una "spallata" a livello nazionale, esce ancora scornato: è davanti solo a Salerno (con De Luca che però di fatto ha corso "in solitaria") e a Prato. L'affluenza alla chiusura dei seggi in 748 comuni in oltre il 50% delle sezioni (3.787 su 6.278) è del 60,59% contro il dato della tornata precedente ferma al 65,37%. Di seguito, la diretta con le principali notizie sullo spoglio.

Prato, proiezione Rai: Biffoni consolida il vantaggio oltre il 54%

Si rafforza il vantaggio di Matteo Biffoni nella corsa a sindaco di Prato. Secondo l’ultima proiezione elaborata da Opinio Italia per la Rai, basata su una copertura del campione del 12%, il candidato del centrosinistra raggiunge il 54,7%, migliorando il dato precedente. Cresce anche Gianluca Banchelli, sostenuto dal centrodestra, che si attesta al 29,4%. Più distaccato Claudio Belgiorno, candidato della lista civica che porta il suo nome, ora indicato al 6,9%.

Reggio Calabria, seconda proiezione Rai: Cannizzaro vicino al 70%

La seconda proiezione realizzata da Opinio Italia per la Rai sulle comunali di Reggio Calabria conferma un netto vantaggio per Francesco Cannizzaro. Con una copertura dell’11% del campione analizzato, il candidato del centrodestra viene accreditato del 68,8%. Alle sue spalle Domenico Battaglia, espressione del centrosinistra, fermo al 21,7%, mentre il candidato civico Eduardo Lamberti Castronuovo si attesterebbe intorno al 5%.

Comunali Venezia, Venturini resta sopra quota 50% nelle proiezioni Rai

A Venezia le nuove stime di Opinio Italia per la Rai confermano Simone Venturini in testa nella corsa a Ca’ Farsetti. Il candidato del centrodestra viene dato al 51%, mantenendo dunque un margine sopra la soglia della maggioranza assoluta. Andrea Martella, candidato del centrosinistra, si fermerebbe invece al 38,6%. Più indietro Michele Boldrin, sostenuto dalla lista “ora!”, indicato al 3,6%.

Messina, Basile avanti nelle proiezioni: supera il 53%. Affluenza in Sicilia al 58,79%

Le prime proiezioni del Consorzio Opinio Italia per la Rai premiano Federico Basile nella sfida per il Comune di Messina. Il candidato centrista viene stimato al 53,7%, davanti a Marcello Scurria, candidato del centrodestra, accreditato del 30,9%. Intanto in Sicilia, alla chiusura delle urne nei 71 comuni coinvolti dal voto amministrativo, l’affluenza definitiva si è attestata al 58,79%: hanno votato 546.498 elettori sui 929.615 aventi diritto.

Gasparri: “Soddisfazione prudente, ma la sinistra eviti trionfalismi”

“È ancora presto per cantare vittoria, però se il quadro dovesse restare questo potremmo dirci soddisfatti”. Così Maurizio Gasparri, senatore e responsabile enti locali di Forza Italia, commenta al Tg3 le prime indicazioni provenienti dalle comunali, soffermandosi in particolare sulla sfida di Venezia. “La sinistra finora non ha ottenuto risultati così brillanti nonostante i toni molto sicuri delle ultime settimane”, osserva l’esponente azzurro, invitando gli avversari “alla prudenza prima di proclamarsi vincitori”. Gasparri rivendica poi il ruolo centrale del suo partito nella coalizione: “Forza Italia ha fondato il centrodestra insieme a Berlusconi. Forza Italia è il centrodestra, il resto sono ricostruzioni giornalistiche”.

Campania, affluenza sopra la media nazionale: alle Comunali vota il 67,85%

Si chiude con un’affluenza del 67,85% il voto per le elezioni comunali 2026 in Campania. Il dato finale registra una lieve flessione rispetto alla precedente tornata amministrativa, quando si era recato alle urne il 68,91% degli aventi diritto, ma resta nettamente superiore alla media nazionale, ferma al 60,06%. Buona la partecipazione nei principali centri coinvolti dal voto: a Salerno ha votato il 63,43% degli elettori, mentre ad Avellino l’affluenza ha raggiunto il 69,83%. In provincia di Caserta si registra il dato più alto della regione con il 71,85%, mentre nel Napoletano l’affluenza definitiva si attesta al 67,36%. Nel Salernitano ha partecipato al voto il 66,05% degli elettori, nel Beneventano il 69,23%, mentre in Irpinia il dato complessivo è del 68,36%.

Prato, proiezioni Rai: Biffoni oltre il 53%, centrodestra distante

Le prime proiezioni elaborate da Opinio Italia per la Rai indicano un netto vantaggio del candidato del centrosinistra Matteo Biffoni nella corsa a sindaco di Prato. Con una copertura del campione pari al 5%, Biffoni viene stimato al 53,6% delle preferenze. Più staccato Gianluca Banchelli, candidato sostenuto dal centrodestra, fermo al 26,6%. In terza posizione Claudio Belgiorno, espressione della lista civica che porta il suo nome, accreditato dell’8,9%.

Comunali 2026, affluenza in calo: alle urne il 60% degli elettori, il dato definitivo

Affluenza in diminuzione alle elezioni comunali 2026: secondo i dati diffusi dal portale Eligendo, ha votato il 60,06% degli aventi diritto, quasi cinque punti in meno rispetto alla precedente consultazione, quando la partecipazione aveva raggiunto il 64,9%. Le amministrative hanno coinvolto circa 750 Comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi di provincia. A trainare la partecipazione è stata l’Umbria, che supera il 70,7% di votanti, mentre il dato più basso si registra in Molise, dove l’affluenza si è fermata al 47,7%. Il dato nazionale è stato calcolato quando mancava ancora una sola sezione scrutinata sulle 6.278 complessive.

Venezia, prima proiezione Opinio per Rai: Venturini avanti con il 50,7% - La prima proiezione Opinio Italia per Rai conferma a Venezia il vantaggio del candidato del centrodestra Simone Venturini con il 50,7%. Insegue il candidato del centrosinistra Andrea Martella con il 37%, mentre Michele Boldrin di Ora! è al 3,6%.

Prima proiezione Opinio Rai a Salerno, De Luca vince al primo turno - Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio per Rai (5% del campione), a Salerno Vincenzo De Luca vince al primo turno con il 58,5 dei consensi. A grande distanza i principali due sfidanti, con Franco Massimo Lanocita (M5s-Avs) accreditato del secondo posto con il 15,6% mentre il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi sarebbe terzo fermandosi al 12,2.

A Messina le prime proiezioni danno Basile al 53,7% - Secondo le prime proiezioni della Rai, in collaborazione con il consorzio Opinio Italia, il candidato sindaco a Messina di Sud chiama Nord e liste civiche, Federico Basile, sarebbe al 53,7%, il candidato del centrodestra Marcello Scurria è al 30,9% e la candidata del Centrosinistra con M5S e Controcorrente, Antonella Russo, sarebbe al 12,8%.

Biffoni in vantaggio a Prato - In base al primo exit poll di Opinio Rai, a Prato è in testa il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Biffoni con il 49,5-53,5%, seguito da Gianluca Banchelli, candidato del centrodestra, con il 26-30%.

Centrodestra avanti anche ad Arezzo - Per le elezioni comunali, secondo il primo exit poll della Rai, ad Arezzo è avanti il candidato del centrodestra Marcello Comanducci con una forbice tra il 41,5 e il 45,5%. A seguire il candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli (32-36). Segue Marco Donati candidato sostenuto da liste civiche e azione (17,51-21,5).

Messina, in testa il sindaco uscente Basile - In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Messina il candidato di Sud chiama Nord, il sindaco uscente Federico Basile è al 51- 55 %, mentre il candidato del centrodestra Marcello Scurria è al 27 - 31%. La candidata del campo largo Antonella Russo è al 13-17%. Copertura del campione all'80%.

Affluenza alle 15 al 60,59% - L'affluenza alla chiusura dei seggi per le elezioni amministrative in 748 comuni in oltre il 50% delle sezioni (3.787 su 6.278) è del 60,59% contro il dato della tornata precedente ferma al 65,37%.

Venezia: Venturini in vantaggio - In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini è al 47-51% e il candidato del campo largo Andrea Martella è al 40-44%. Il candidato Michele Boldrin (Venezia Ora!) è al 2,5-4,5%. Copertura del campione dell'85%.

Reggio, centrodestra davanti - Secondo gli exit poll di Opinio per la Rai, a Reggio Calabria il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro è nettamente in vantaggio con un consenso del 64-68%. Domenico Battaglia del centrosinistra invece si fermerebbe fra il 21-25 per cento. Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato civico, fra il 5 ed il 7 per cento.

Salerno, torna De Luca - Vincenzo De Luca è in netto vantaggio alle comunali di Salerno. Secondo gli exit poll di Opinio per Rai, l'ex presidente della Regione Campania e già tre volte sindaco della città, è tra il 56 e il 60% quando la copertura del campione è all'80%. Stessa percentuale (14 - 18%) per gli altri candidati Gherardo Maria Marenghi, candidato del centrodestra, e Franco Massimo Lanocita, candidato di M5s e Avs.

Tre sindaci già eletti nel Salernitano - A urne ancora aperte, sono tre i candidati a sindaco pronti a indossare la fascia tricolore in altrettanti Comuni della provincia di Salerno, dove era presente una sola lista e dove è stato superato il quorum. Si tratta di Casal Velino, Sicignano degli Alburni e Sassano. A Casal Velino, alle 23 di ieri, ha votato il 51,76% degli aventi diritto e la candidata sindaca Silvia Pisapia si avvia verso la riconferma. A Sicignano degli Alburni, l'affluenza alle urne alla chiusura di ieri è stata del 67,24%: in campo c'era solo la lista guidata dal candidato sindaco Giacomo Orco, primo cittadino uscente. A Sassano, sempre alle 23 di ieri, erano andati al voto il 59,15% degli aventi diritto: l'unica lista presente è quella guidata da Nicola Pellegrino, che così può diventare sindaco per la prima volta.

A Venezia 8 candidati: sarà Martella contro Venturini - Sono otto i candidati sindaco al Comune di Venezia. Andrea Martella per il centrosinistra (Pd, M5s, As, Venezia è Tua, Terra e Acqua, Venezia Riformista, Pace Salute Lavoro) sfiderà il candidato del centrodestra Simone Venturini (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Partito dei Veneti e la civica Simone Venturini Sindaco). In lizza anche Roberto Agirmo (sostenuto dalla lista civica Resistere Veneto), Michele Boldrin (Ora!), Luigi Corò (Futuro per Venezia Mestre), Pierangelo Del Zotto (Prima il Veneto), Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme e Ambiente bene comune) e Claudio Vernier (Città Vive).

A Salerno torna De Luca? - Otto i candidati anche a Salerno. Favoritissimo l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, già sindaco per 4 volte. De Luca non è sostenuto dal Pd ma da sette liste: Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici, Avanti-Psi, Insieme per Salerno e Davvero Ecologia&Diritti. Lo sfida Gherardo Maria Marenghi per il centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Prima Salerno e Noi Moderati". Per il resto del centrosinistra c'è Franco Massimo Lanocita (Avs e M5s), mentre Armando Zambrano, centrista, è sostenuto da Noi Popolari Riformisti – Udc, Azione – Oltre e Salerno di Tutti.

A Reggio Cannizzaro contro Battaglia - A Reggio Calabria il centrodestra schiera Francesco Cannizzaro, da due legislature deputato di Forza Italia e sostenuto da undici liste (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Alternativa Popolare, Democrazia Cristiana–Libertas–Unione di Centro e Azione più le liste civiche Cannizzaro Sindaco, Reggio Futura, Insieme si può con Cannizzaro Sindaco, Reggio Protagonista). Contro di lui Domenico Battaglia per il centrosinistra, appoggiato da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Avanti–Casa Riformista (che include Italia Viva), più le civiche Battaglia Sindaco, in cui confluisce anche il M5s.