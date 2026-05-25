Festival dell'Economia di Trento, Adriana Valle di JTI Italia: "La vera innovazione parte dalle persone"

L’innovazione tecnologica è essenziale, ma la vera trasformazione di un’azienda passa anzitutto dalle sue persone. La chiave del successo risiede nella capacità di intercettare, coltivare e trattenere i talenti, nella consapevolezza che oggi il mondo del lavoro non segue più una direzione unica, ma si è trasformato in uno spazio di scelta reciproca. Questo il fulcro dell’intervento di Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, al panel "Chi sceglie chi nel mercato del lavoro", svoltosi al Festival dell'Economia di Trento.

Analizzando le sfide di un contesto lavorativo che richiede risposte nuove, Valle ha sottolineato come le competenze delle persone siano parte integrante della strategia aziendale nel guidare il cambiamento. “La nostra azienda sta attraversando una fase di profonda evoluzione, sostenuta da importanti investimenti in ricerca e sviluppo per realizzare una nuova generazione di prodotti nel modo più avanzato possibile. È un percorso di lungo periodo, basato su studio, sperimentazione e ascolto dei consumatori adulti – ha spiegato la manager –. Le persone sono al centro di questo cambiamento: i nostri talenti giocano un ruolo attivo e li valorizziamo come leva per guidare l’evoluzione. Siamo convinti che l’innovazione nasca da loro.”

Questo approccio si riflette in una scala di priorità dove la coerenza tra visione aziendale e benessere personale diventa l'elemento discriminante per attrarre e trattenere le migliori risorse, ha osservato Valle. "Per le nuove generazioni, il lavoro non è più un semplice impiego, ma un progetto di affinità. Soluzioni come lo smart working, l’inclusione e l’attenzione alla salute mentale non sono più benefit accessori, ma elementi essenziali. Il nostro compito come azienda è quindi quello di intercettare questi bisogni in modo costante, garantendo un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, in cui le aspirazioni individuali possano trovare spazio e riconoscimento. In questo contesto, il mercato del lavoro è sempre più una scelta reciproca: per attrarre nuove professionalità è fondamentale una piena coerenza tra i valori e la cultura dell’organizzazione e ciò che il candidato considera davvero importante".

Per tradurre questi principi in azioni tangibili, ha concluso la manager, JTI Italia ha implementato un ecosistema di welfare d'avanguardia premiato con certificazioni come Top Employer e la Gold Accreditation di Investors in People. "Il nostro impegno per il benessere valorizza la diversità come motore di crescita. Dalle 20 settimane di congedo parentale retribuito al 100% per tutti i neo genitori, fino all'Employee Assistance Program per il supporto psicologico anonimo, lavoriamo per costruire con le nostre persone un legame di fiducia e di valore che si rinnova ogni giorno".