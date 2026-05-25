Milan, Ibrahimovic ha rischiato grosso: scortato per evitare il peggio

Tecnicamente, Zlatan Ibrahimovic non è un dipendente del Milan ma un semplice "collaboratore" del patron Gerry Cardinale. Eppure, forse, è lui il simbolo del fallimento totale di questa stagione.

Fino a marzo, i rossoneri sembravano addirittura in lizza per lo scudetto dopo aver battuto l'Inter nel derby. Poi un tracollo improvviso e inesorabile: 10 punti di vantaggio sulle quinte dilapidato in una manciata di partite, ultima vittoria casalinga il 21 marzo, sconfitte inopinate contro Lazio, Udinese, Sassuolo e Atalanta, avversari che non avevano più nulla da chiedere. E domenica sera il ko 2-1 contro il Cagliari, che vanifica la vittoria esterna contro il Genoa di una settimana fa.

La squadra di Massimiliano Allegri sembrava aver blindato la qualificazione in Champions, vincendo avrebbe agguantato matematicamente il terzo posto. Anche pareggiando avrebbe avuto qualche chance, in base ai risultati di Roma, Coma e Juventus. Invece è arrivata la sconfitta, quasi impronosticabile (anche per il vantaggio raggiunto subito con il gol lampo di Saelemaekers) ma più che meritata sul campo.