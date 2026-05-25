Massimo Cacciari umilia il Milan e Allegri: "Che schifo. Ma ho vinto 5 cene"

Una disfatta con pochi precedenti, un disastro, una tragedia sportiva quella del Milan battuto e umiliato in casa dal Cagliari, una sconfitta che vale la mancata qualificazione a una Champions League che sembrava quasi impossibile buttare nel cestino. E dopo il tracollo, tra le molte voci che si sono fatte sentire ecco anche quella di Massimo Cacciari, il filosofo e tifosissimo rossonero, il quale intervenendo a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, come sempre, picchia durissimo e senza peli sulla lingua.

Cacciari non usa mezze misure nel commentare il crollo del Diavolo e punta il dito contro squadra, allenatore e società. "Salvini ha detto che questo Milan è indegno e non ci merita? Sono d'accordo con Salvini", afferma Cacciari.

Secondo l'ex sindaco di Venezia, il declino della squadra era evidente già da mesi. "Ho detto che il Milan fa schifo. Giocava malissimo anche nella prima parte di campionato, misteriosamente era arrivato in una buona posizione in classifica. Ma faceva schifo: è una squadra che non corre, non fa pressing, non ha anima non combatte, guarda l'avversario in attesa di chissà cosa. Il Milan fa una serie di passaggini laterali, era evidente sin dall'inizio che era una squadra che non aveva niente", si scatena.