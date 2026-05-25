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Briatico, consigliere aggredisce candidato sindaco fuori dal seggio: ricoverato

lunedì 25 maggio 2026
Briatico, consigliere aggredisce candidato sindaco fuori dal seggio: ricoverato

1' di lettura

Un inquietante caso di violenza alle elezioni comunali, una storia che arriva da Briatico, piccolo comune in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, dove un candidato ha denunciato di essere stato aggredito e malmenato fuori dal seggio dove si trovava per votare.

A raccontare l'accaduto, come accennato, è stato Francesco Arena, candidato sindaco della lista "Per Briatico con Briatico", che ha consegnato ai social il suo sfogo, sostenendo di essere stato colpito da un consigliere comunale uscente e di aver dovuto fare ricorso alle cure del Pronto soccorso. Una denuncia pesante, arrivata nel bel mezzo del voto.

"Così non siamo più nel campo del confronto politico ma siamo fuori da qualsiasi limite accettabile. Vergogna, vogliono vincere per forza", ha scirtto Arena. Ad ora non ci sono ulteriori dettagli e conferme ufficiali su quanto accaduto. Lo stesso candidato, nel suo messaggio pubblico, ha parlato di un'aggressione attribuendola a un amministratore uscente, senza però aggiungere particolari ulteriori sulle circostanze che avrebbero portato allo scontro.

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A contendersi la guida del piccolo Comune, meno di 3mila abitanti, sono quattro candidati: il sindaco uscente Lidio Vallone con la lista "Insieme per Briatico – Continuità e futuro", Francesco Arena con "Per Briatico con Briatico", l'ex sindaco Costantino Massara con "Fare! Per Briatico" e Giusy Staropoli Calafati alla guida di "Ri-generazione Briatico".

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