L'intervento di Maurizio Casasco per i 50 anni di Sogei

«Un traguardo significativo per una società che rappresenta uno dei principali motori dell’innovazione tecnologica e di modernizzazione della Pubblica Amministrazione». Così l’onorevole Manuela Casasco ha celebrato i cinquant’anni di SOGEI, costituita il 28 maggio 1976, intervenendo alla cerimonia istituzionale per il cinquantesimo anniversario della società.Nel suo intervento, l’onorevole ha sottolineato il ruolo centrale svolto da SOGEI nello sviluppo del Sistema Informativo della Fiscalità, dell’Anagrafe Tributaria, del Catasto, delle Conservatorie, delle Dogane e della Tessera Sanitaria. «Si tratta di un’architettura imponente di banche dati – ha affermato – che supporta il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali, di cui SOGEI è il principale partner tecnologico».Casasco ha evidenziato i risultati concreti ottenuti grazie al lavoro della società: maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell’azione pubblica, oltre al contributo decisivo nella prevenzione e nel contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale. Particolarmente rilevante, secondo l’onorevole, è stata «la scelta di consentire agli Uffici accertatori di accedere online alle informazioni finanziarie dei contribuenti», misura attuata «in maniera ponderata e consapevole, nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza».

Guardando al futuro, Casasco ha lanciato un’ambiziosa proposta: «È auspicabile qualificare SOGEI come struttura di coordinamento di tutte le banche dati esistenti in Italia». Un obiettivo che consentirebbe di accentrare competenze su acquisizione, conservazione e utilizzo dei dati digitali, garantendo standard unici, maggiore efficienza e sicurezza per tutte le pubbliche amministrazioni.L’onorevole ha poi affrontato il tema dell’Intelligenza Artificiale applicata al settore fiscale: «È essenziale mantenere ben salda la supervisione umana su questa risorsa», ha detto, richiamando l’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Francesco del 15 maggio scorso sulle sfide etiche poste dalla nuova tecnologia.Concludendo il suo intervento, Manuela Casasco ha rivolto un ringraziamento a tutti i dipendenti di SOGEI: «Il merito di questo successo è anche vostro. Sono certo che la società continuerà a svolgere un ruolo cruciale per il Paese».L’evento ha rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza strategica di SOGEI come infrastruttura tecnologica nazionale al servizio della fiscalità, della legalità e della modernizzazione della macchina pubblica.