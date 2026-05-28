Caos Juve, rissa Spalletti-Comolli: crolla tutto ancor prima di iniziare?

Nel mondo del calcio c’è un istinto che non passa mai di moda: marcare il territorio. E alla Juventus oggi lo stanno facendo in due: l’amministratore delegato Damien Comolli e il tecnico Luciano Spalletti. Un gioco di posizionamenti che fa da strascico a una già insoddisfacente stagione di Serie A.

Dopo il ko con la Fiorentina, Spalletti aveva lasciato intendere la sua linea: “Questa settimana parlerò con lui (Comolli, ndr). Lo farò dato che ogni tanto ci sentiamo; sarà soprattutto un’analisi di me stesso più che degli altri calciatori perché io devo presentare qualcosa di più di quello che ho presentato”. Parole che hanno fatto rumore, perché suonavano come un aggiramento delle gerarchie interne, quasi uno “scavalcamento” rispetto a Comolli. Non a caso il tema del rapporto diretto con John Elkann ha alimentato tensioni e interpretazioni. Dall’altra parte della scrivania, Comolli ha risposto ribadendo la sua centralità e la fiducia dell’azionista, con cui si confronta più volte a settimana.