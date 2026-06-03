DiMartedì, Vittoria Baldino fuori controllo: "La faccia della Meloni è sempre la stessa"

Vittoria Baldino, deputata alla Camera per il Movimento 5 Stelle, è una degli ospiti dell’ultima puntata di DiMartedì, programma d’approfondimento di La7, condotto da Giovanni Floris. La grillina attacca il partito di Giorgia Meloni in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica, giunta al suo 80imo anniversario, perché oggi il premier ha così definito il 2 giugno: "È una festa di riconoscenza e responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani".

Due anni prima, accompagnata dal ministro Lollobrigida, la considerazione, però, era leggermente diversa: "Sono feste divisive, perché il 2 giugno nasce da un referendum che divide il popolo italiano e il 25 aprile nasce da una guerra civile. Invece il 4 novembre (Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ndr) potrebbe essere la giornata simbolo della libertà del popolo italiano. È grazie a quella vittoria che oggi siamo una Nazione unita, intera e sovrana”.