DiMartedì, Vittoria Baldino fuori controllo: "La faccia della Meloni è sempre la stessa"

Vittoria Baldino, deputata alla Camera per il Movimento 5 Stelle, è una degli ospiti dell’ultima puntata di DiMartedì, programma d’approfondimento di La7, condotto da Giovanni Floris. La grillina attacca il partito di Giorgia Meloni in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica, giunta al suo 80imo anniversario, perché oggi il premier ha così definito il 2 giugno: "È una festa di riconoscenza e responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani".
Due anni prima, accompagnata dal ministro Lollobrigida, la considerazione, però, era leggermente diversa: "Sono feste divisive, perché il 2 giugno nasce da un referendum che divide il popolo italiano e il 25 aprile nasce da una guerra civile. Invece il 4 novembre (Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ndr) potrebbe essere la giornata simbolo della libertà del popolo italiano. È grazie a quella vittoria che oggi siamo una Nazione unita, intera e sovrana”.
La Baldino, perciò, non crede a questo cambiamento di rotta: "Io non mi stupisco, considerando che Fratelli d'Italia è l'erede del partito che la Costituzione l'ha subita e non ha contribuito a scriverla e questo lo vediamo al di là delle auto-narrazioni di questa destra adesso moderata, che non è poi così tanto moderata in quello che fa, nei fatti. Sono abituata a vedere i fatti e non le auto-celebrazioni. Oggi è anche l'anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente e i fatti dicono che loro la Costituzione in realtà non la proteggono e non la tutelano, hanno provato a scassinarla con il referendum, l'ha tutelata il popolo, l'abbiamo tutelata noi, i valori della Costituzione di libertà, uguaglianza, giustizia sociale, diritto alla salute per tutti sempre, diritto all'istruzione".
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"Non li stanno tutelando questi diritti - conclude l'onorevole pentastellata -, non li stanno garantendo effettivamente ai cittadini quindi non mi stupisco. Io credo che la vera Giorgia Meloni sia quella che diceva che il 25 aprile e il 2 giugno sono feste divisive e non questa di adesso che, per opportunismo cambia faccia, ma in realtà la faccia è sempre la stessa”.
Baldino contro Meloni, guarda qui il video di DiMartedì su La7