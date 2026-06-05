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Scuola, Carlo Barberis (Expo Training): “Rafforzare l’alleanza educativa per formare giovani consapevoli e valorizzare i talenti del Paese”

venerdì 5 giugno 2026
Scuola, Carlo Barberis (Expo Training): “Rafforzare l’alleanza educativa per formare giovani consapevoli e valorizzare i talenti del Paese”

2' di lettura

"L’educazione sessuo-affettiva è una materia importante e richiede competenze adeguate, professionalità e un approccio fondato sulla responsabilità. Al tempo stesso, è essenziale che le famiglie siano pienamente coinvolte nel percorso educativo dei propri figli. Una comunità educante forte nasce infatti dalla collaborazione tra scuola e genitori, nell’interesse della crescita equilibrata dei giovani. Per questo considero positivamente il disegno di legge sul consenso informato, che punta a rafforzare il dialogo con le famiglie e a garantire la massima trasparenza sui percorsi proposti agli studenti su temi delicati che riguardano la crescita personale e affettiva dei ragazzi. Come affermato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, tali norme danno attuazione ai principi costituzionali che riconoscono ai genitori il diritto e il dovere di educare i figli.

Educare significa, al contempo, trasmettere il valore delle relazioni, della responsabilità e della famiglia, aiutando i ragazzi a comprendere che le scelte più importanti richiedono consapevolezza, impegno e capacità di costruire progetti di vita solidi. La sfida educativa è strettamente connessa alle grandi questioni che interessano il futuro del Paese. La formazione deve aiutare ciascun giovane a riconoscere il proprio talento e a svilupparlo pienamente, affinché le competenze acquisite possano tradursi in crescita personale e in una risorsa per la comunità e per il sistema produttivo. Rafforzare il legame tra scuola, università, istituzioni e imprese significa creare opportunità concrete, sostenere l’occupazione giovanile e restituire fiducia alle nuove generazioni. Investire sull’educazione e sull’orientamento significa investire sul futuro dell’Italia, sulla sua capacità di innovare e sulla tenuta del suo tessuto sociale ed economico". Lo ha dichiarato Carlo Barberis, Presidente di Expo Training, la fiera di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e aziende dedicata ai temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro, in programma il 18 e 19 novembre. 

Le misure previste nel disegno di legge sul consenso informato per le attività scolastiche riguardanti l’educazione sessuo-affettiva saranno oggetto di approfondimento e confronto nel corso della manifestazione, con l’obiettivo di favorire un dibattito aperto tra istituzioni, mondo della scuola, esperti e famiglie sulle sfide educative che interessano le nuove generazioni.

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