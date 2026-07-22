Rai, Federica Sciarelli fa paura: cosa sta succedendo

L’estate della Rai si sta trasformando in un gigantesco casting con almeno due grandi gialli da risolvere. Mentre i palinsesti sono stati presentati da tre settimane e la macchina della nuova stagione è di fatto già in moto, nel nuovo palazzo di viale Cristoforo Colombo restano aperti due dei dossier più delicati dell’anno: l’eredità di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? e la rivoluzione non ancora annunciata ma di cui si parla da mesi nella giuria di Ballando con le stelle. Il rebus più intricato riguarda senza dubbio Chi l’ha visto?. Dopo ventidue anni alla guida dello storico programma di Rai3, Federica Sciarelli ha salutato il pubblico con un commosso addio, ringraziando telespettatori, familiari delle vittime e la squadra che l’ha accompagnata in oltre due decenni di inchieste e servizio pubblico.

Da quel momento è partito il toto-nomi. Prima Massimo Giletti, poi Eleonora Daniele, Serena Bortone, Francesca Fagnani, Giorgia Cardinaletti e perfino Stefano Coletta, indicato per qualche giorno come favorito. Tutte ipotesi. Alcune possibili (Coletta) altre irreali ma comunque sfumate come le ultime due suggestioni su Domenico Iannaccone (che si è autoescluso) e Serena Bortone. A questo punto starebbe prendendo quota un nome finora rimasto sullo sfondo ma sebbene non si escluda l’effetto sorpresa, la Direzione Approfondimento sembrerebbe intenzionata a puntare su una risorsa interna. Il volto di un tg nazionale (come era del resto la stessa Sciarelli). Tra le più accreditate Laura Chimenti del Tg1 o Manuela Moreno del Tg2, ora in prestito a La Vita in diretta oppure, ipotesi meno suggestiva ma forse più concreta, gli inviati storici per una conduzione di coppia. In pole i nomi di Veronica Briganti, Chiara Cazzaniga o Raffaella Griggi che potrebbero fare coppia con Francesco Paolo Del Re, volto maschile caro, assieme alle colleghe, agli irriducibili e ancora inconsolabili Chilhavisters più fedeli al programma e ancora in subbuglio sul web.