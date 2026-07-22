Fakir, Annalisa Chirico zittisce Laura Boldrini: "Avete un problema coi violenti"

A sinistra si stanno pian piano rendendo conto della violenza scatenata dagli soliti noti a Bologna. I compagni, però, non riescono a condannare le parole di Matteo Lepore. Il sindaco del Pd, infatti, ha chiesto ai bolognesi di scendere in piazza per manifestare contro la morte di Abderrahim Fakir. Peccato che, proprio come a Torino con Askatasuna, tra loro ci fossero anche gli antagonisti. Il risultato? Una città messa a ferro e fuoco, 64 agenti feriti.

"Se a Bologna come pure a Torino vediamo ogni volta gli antagonisti che si infiltrano nelle manifestazioni della sinistra, la sinistra un problema dovrebbe porselo - il commento di Annalisa Chirico, ospite a L'aria che tira su La7 -. Insomma, questi non si infiltrano nelle manifestazioni della destra. Si infiltrano dopo la chiamata della sinistra. Credo che il sindaco Lepore abbia tentato malamente di strumentalizzato questo caso perché nelle ore calde con un morto a distanza di poche ore in una situazione evidentemente di emotività ha convocato la piazza. Questo è stato un errore perché era molto prevedibile che questa a Bologna sarebbe suonata come una chiamata alle armi. Emerge ancora il pregiudizio contro le nostre forze dell'ordine. C'è un morto e la magistratura sta indagando. Diamo alla magistratura il tempo di fare le indagini prima di fare la chiamata alla piazza, la verità, la democrazia".