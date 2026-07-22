Fakir, il sindacato della Polizia denuncia Matteo Lepore: "Irresponsabile"

"La manifestazione convocata lunedì 20 luglio dal Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è stata un atto irresponsabile e, sin da subito, avevamo affermato che se ne sarebbe dovuto assumere le responsabilità. Per questo motivo abbiamo dato mandato all'avvocato Valter Biscotti di agire in tutte le sedi opportune affinché il Sindaco risponda dei danni causati in seguito alla manifestazione da lui convocata". Ad annunciarlo è il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, precisando che il Sindacato, pertanto, "si schiererà al fianco degli oltre 60 poliziotti feriti e offrirà loro patrocinio gratuito perché possano avere le adeguate tutele in relazione al danno patito".
"La decisione scellerata e irresponsabile del Sindaco Lepore non può essere scevra da responsabilità, non solo per le devastazioni causate alla città, ma soprattutto per i numerosi feriti conseguenti ai disordini di piazza nel tentativo di gestire il servizio di ordine pubblico. Non siamo carne da macello: il diritto alla salute durante il servizio e la sicurezza sul posto di lavoro, nonché il rispetto della dignità, sono valori imprescindibili anche per chi veste una divisa", ha concluso Paoloni.
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Intanto Lepore, con qualche giorno di ritardo, ha condannato la violenza degli antagonisti contro le forze dell'ordine. "Voglio esprimere la mia vicinanza agli agenti feriti e alla Questura - ha detto in un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale -, perché quelle scene non sono degne di Bologna e non c’entrano nulla né con la famiglia di Fakir, né con la manifestazione pacifica che abbiamo indetto. Vogliamo dare il messaggio contrario: d’ora in poi non lasceremo più le piazze ai violenti e agli antagonisti".