Un trionfo storico, quello dell'Aston Villa, da celebrare nel migliore dei modi. Lo scorso maggio la squadra di Birmingham ha vinto l'Europa League travolgendo in finale i tedeschi del Friburgo con il punteggio di 3-0. Per celebrare un successo europeo atteso dal lontano 1982, quando gli inglesi vinsero la Coppa dei Campioni contro il Feyenoord, il club ha regalato al suo più prestigioso tifoso, il principe William, primogenito di Re Carlo III ed erede al trono d'Inghilterra, una magnum di amarone Aneri con etichetta personalizzata. Indimenticabile, come la serata di Istanbul.