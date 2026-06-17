Roberto Vannacci, anche Giannini spinge il generale: "Un enorme mucca che non si può ignorare"

"Noi abbiamo di fronte due anni di ciclo elettorale europeo cruciale perché si vota in Italia, in Francia, in Spagna - ha spiegato Massimo Giannini , ospite a Otto e mezzo da Lilli Gruber -. Può venire giù tutto. Ecco, quindi: che cosa ci aspettiamo? Mesi durante i quali l'agenda la detta soltanto Vannacci da una parte e il governo di Giorgia Meloni dall'altra, che inventa ogni giorno un casus belli sul fascismo. Questo è giustissimo, su questo io sono d'accordo. Quindi occorre che i progressisti si facciano carico di imporre un'altra agenda . Questo è fondamentale".

E ancora: "Mentre si fa questo non si può comunque non vedere, cito Bersani ancora una volta, l'enorme mucca in corridoio che è Roberto Vannacci. Perché se oggi stiamo parlando di tutto questo e perché avanza nel lungo ciclo populista italiano - abbiamo visto prima Berlusconi, poi i grillini, poi Salvini e adesso Meloni -, sta avanzando Vannacci. Siamo dentro lo stesso solco. E Vannacci è l'infanzia di Afd, di RN, di Farage: è la stessa cosa. La cosa che nasce a destra della destra. Il problema è che all'interno della destra credo che Vannacci continuerà a essere autonomo fino a un giorno prima delle elezioni. Poi faranno coalizione. E questo è un enorme problema, non tanto per la destra ma per la sinistra".