Mondiali 2026, Bielsa e la foto ufficiale senza guardare: "Non devo dare spiegazioni"

Marcelo Bielsa fa sempre parlare di sè, anche quando non vorrebbe. Il 70enne tecnico argentino, ct dell’Uruguay, in occasione delle foto ufficiali della Fifa scattate prima dei Mondiali, è stato immortalato col capo chino, mentre guarda verso il basso. Un’immagine diventata virale sui social e sulla quale il tecnico si è soffermato dopo la partita pareggiata 1-1 con l’Arabia Saudita.

Ben diverso dai calciatori e dagli altri tecnici che hanno posato sorridenti, alcuni persino mentre compiono gesti per caricarsi.

«Non devo dare spiegazioni. L’immagine è stata scattata così com’era, non sono un modello. Dovrei anche spiegare perché non guardo chi mi fa domande in conferenza stampa?», ha replicato, «credo che ci sia un limite a ciò che dobbiamo spiegare. Se guardo in alto o in basso, è davvero qualcosa che richiede tutte queste spiegazioni? Alcune situazioni non lo richiedono affatto. Non abbiamo l’obbligo di comportarci come manichini. Non ho fatto nulla di sbagliato».