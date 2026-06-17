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Juventus, la mossa di Franck Kessie: il "matrimonio" è a un passo

mercoledì 17 giugno 2026
Juventus, la mossa di Franck Kessie: il "matrimonio" è a un passo

1' di lettura

Franck Kessie non chiude le porte a un ritorno in Serie A e la Juventus osserva con attenzione la situazione. Il centrocampista ivoriano, impegnato al Mondiale, ha confermato la propria disponibilità a valutare diverse opportunità in vista della prossima stagione: "Il mio ritorno in Italia è possibile? Certo, certo. Posso giocare ovunque, in Italia come all'estero", ha dichiarato, rimandando però ogni riflessione sul futuro al termine della competizione.

Alla Continassa il suo profilo continua a essere apprezzato. Già lo scorso gennaio, infatti, la dirigenza bianconera aveva provato a sondare il terreno per portarlo a Torino, riconoscendone le qualità tecniche, tattiche e l'esperienza internazionale. Kessie, che sarà svincolato dal 30 giugno dopo la conclusione del suo contratto con l'Al Ahly, è un'opzione interessante per il centrocampo bianconero dove porterebbe equilibrio e fisicità.

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Nei prossimi giorni il suo agente, George Atangana, sarà in Italia per incontrare diversi club interessati e valutare le possibili destinazioni. La Serie A resta una soluzione gradita al giocatore, che ha già passato 5 anni al Milan vincendo uno scudetto nel 2022. L'ostacolo più grande riguarda però l'ingaggio. In Arabia, Kessie prende 14 milioni a stagione, dunque, con ogni probabilità, la sua richiesta rimarrà sulla doppia cifra annuale. Numeri che, al momento, non rispettano i paletti economici in vigore alla Continassa. Una volta sciolto questo nodo, si capirà se l'ivoriano sarà veramente un nome papabile per la Juventus. Al momento, non è niente di più di un’opportunità.

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