L'ESTATE IN CITTÀ TROVA LA SUA SORGENTE

L'estate milanese ha una nuova sorgente urbana di benessere, un luogo in cui l'acqua termale incontra la luce della stagione, trasformando il benessere in un'esperienza da vivere all'aperto tra natura, suggestioni, intrattenimento e convivialità. A Milano, dove tuto scorre in superficie: il ritmo, il rumore, la fretta, Terme De Montel ha origine da sotto: a 400 metri di profondità nasce un’acqua che la città non conosce e che oggi diventa il punto di partenza di una nuova idea di benessere urbano. L’acqua non è uno sfondo: è l’elemento che trasforma. Nasce in profondità, emerge e diventa il filo conduttore di un’esperienza che attraversa spazi, rituali e percezioni. In un contesto urbano in cui tutto accelera, Terme De Montel introduce un tempo diverso: un tempo che rallenta, cambia qualità e restituisce equilibrio. Non si limita a offrire una pausa, ma accompagna gli ospiti in un percorso capace di lasciare un segno, trasformando il tempo trascorso in memoria. L’esperienza prende forma attraverso un percorso costruito su piccoli momenti che amplificano la relazione tra corpo, sensi e ambiente. Rituali multisensoriali, contrasti tra caldo e freddo, suoni, profumi e pause rigenerative diventano parte di una regia discreta che accompagna l’ospite senza imporre un percorso definito. L'intera struttura si veste di una nuova scenografia estiva ispirata ai paesaggi mediterranei e alla luce del mare.

Da giugno a settembre, composizioni floreali dai toni delicati, tessuti sospesi, dettagli luminosi e richiami cromatici all'acqua e alla sabbia contribuiscono a creare un'atmosfera capace di evocare il senso di una vacanza pur restando nel cuore della città. Un allestimento pensato per amplificare la dimensione immersiva e il coinvolgimento dei sensi. Accanto all’acqua, anche il giardino assume un ruolo centrale nell’esperienza estiva. Dopo il calore, il corpo incontra una seconda immersione: quella nella luce, nell’aria aperta e nella natura. Con il passare delle ore, gli spazi cambiano atmosfera e accompagnano naturalmente il ritmo della giornata, dalla quiete del pomeriggio alla dimensione più conviviale della sera, in uno scenario atto di riflessi, illuminazioni e giochi di luce che valorizzano l'acqua e le architetture storiche, creando un suggestivo rituale di passaggio dal giorno alla notte.

Le storiche scuderie restaurate, il grande parco, le vasche all'aperto e gli spazi dedicati alla cura di sé diventano il palcoscenico naturale di una programmazione che invita a vivere l'estate da una prospettiva diversa, dove il tempo rallenta e il contatto con l'acqua restituisce equilibrio e vitalità. L’estate 2026 segna l’introduzione di nuovi rituali e nuovi momenti esperienziali pensati per amplificare questa visione: pratiche dedicate alla rigenerazione, percorsi sensoriali, installazioni immersive e nuove occasioni di incontro che trasformano De Montel in una sorgente di energia, socialità e benessere contemporaneo. Perché una sorgente non si inventa. Si scopre. Si risale. Si sente. E De Montel è il punto in cui emerge.

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