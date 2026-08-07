Salvini smentisce Sanchez: "Bloccati decine di irregolari dalla Spagna, non minacci"

“Il premier spagnolo farebbe miglior figura a tacere e a controllare i suoi confini invece di minacciare il governo italiano, visto che stiamo bloccando negli aeroporti anche in queste ore decine di irregolari in arrivo dalla Spagna”, il vicepremier Matteo Salvini smentisce Pedro Sanchez. Parlando con i cronisti in via Bellerio prima di partecipare al direttivo della Lega lombarda, il leader del Carroccio è dunque intervenuto sull'ultimatum lanciato dalla Spagna al governo italiano per l'apertura delle frontiere entro 48 ore. Una richiesta a cui l'Italia ha risposto duramente, spiegando che non ci sarà la revoca di nessun controllo almeno fino al 15 agosto.

Salvini, poi, ha risposto anche alle domande sul suo possibile ritorno al Viminale. Pur non tirandosi indietro, però, ha precisato che al momento, come ministro dei Trasporti, le sue priorità sono altre: “A Pontida annuncerò il mio passaggio al Viminale? No, questo lo scrivono i giornali. Con 250 miliardi di euro di cantieri aperti e tante cose da fare, dalla Lombardia alla Sicilia, le mie giornate sono piene. Poi il mio obiettivo è vincere le elezioni l’anno prossimo con il centrodestra e con una Lega sopra il 10%. E se me lo chiederanno, io al Viminale ci sono stato, so come funziona e ci torno volentieri”.