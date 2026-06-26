Un italiano alla corte di Trump: Jordan Valdinocci coach alla Casa Bianca

E a questo punto sorge una domanda: Jordan, come hai fatto?

“Come sai da alcuni anni non lavoro solo in Italia, seguendo palestre e team di MMA (mixed martial arts) in Repubblica Domenicana e negli Stati Uniti. Ecco, dopo aver allenato Alexa Grasso, atleta messicana già campionessa dell’UFC Women's Flyweight Championship, sono stato contattato da un manager statunitense per allenare sul suolo americano”.

Dai, qualche dettaglio in più…

“Che dirti? E’ stato un po’ un passa parola. Ho allenato in America latina, formando una combattente colombiana che ha ottenuto buoni risultati nel corso di un importante match alle Hawaii. Intervistata, mi ha riconosciuto il merito della preparazione e, visto che negli Stati Uniti queste discipline sono popolari quanto l’NBA (National Basketball Association), ho avuto due nuove opportunità: in Floria e a Philadelphia”.

Dunque, hai incontrato Trump?

“Ci siamo di fatto incrociati arrivando nell’arena e siamo rimasti qualche secondo a guardarci. E’ stato surreale! Mi fissava. Accanto a lui Melania. Se già l’arrivo al compound della Casa Bianca è stato eccitante, con i Veterani e la Guardia d’Onore schierati al nostro ingresso, trovarmi il Presidente degli Stati Uniti di fronte è…”.

Eh, è… ci sta tutto! E uscendo dal ring neanche un saluto?

“Protocollo imponeva che solo il vincitore del match potesse incontrarlo per la premiazione”.

E Kyle…

“Non è stato lui a vincere, peccato ma essere arrivati alla Casa Bianca è un successo che non dimenticherà”.

E per te!

“Chiaro. Ripeto, è stata un’esperienza surreale”.

Dunque adesso sei “all american”!

“Al momento lavoro negli Stati Uniti. Mi era stato proposto di trasferirmi ma voglio restare legato al mio Paese”.