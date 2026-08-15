Gianmarco Tamberi, "ma lo posso dire?": la parolaccia in diretta che spiazza tutti

Gianmarco Tamberi torna sul tetto d'Europa e festeggia l'oro nel salto in alto agli Europei di atletica di Birmingham con un'esultanza travolgente. L'azzurro conquista il titolo dopo aver superato l'asticella a 2,32 metri, al termine di una finale combattuta fino all'ultimo salto.
Subito dopo il successo, Tamberi mostra davanti alle telecamere un cartello con la scritta "Who is back?", prima di lasciarsi andare a capriole e festeggiamenti. Il campione raggiunge quindi in tribuna la moglie Chiara, che tiene in braccio la figlia Camilla, di un anno. "Non poteva certo vedere suo papà prendere gli schiaffi", scherza l'atleta, raccontando con emozione il momento.
La festa diventa ancora più speciale grazie al podio tutto italiano e internazionale: insieme a Tamberi salgono sul podio il connazionale Matteo Sioli, medaglia di bronzo, e l'ucraino Oleh Doroshchuk, protagonista del duello con l'azzurro.
Poi, durante l'intervista a caldo, arriva il momento più spontaneo della serata. Travolto dall'emozione, Tamberi lancia un messaggio ai suoi tifosi e si lascia sfuggire una parolaccia: "Non mollate mai, caz*o! Si può dire? Dai, dopo aver vinto si può…".
Accortosi del linguaggio poco ortodosso, il campione chiede anche scusa al giornalista. Una scena che racconta perfettamente la sua gioia dopo una vittoria importante, arrivata al termine di una gara che lo ha riportato ancora una volta al vertice dell'atletica europea.