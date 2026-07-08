Enel nuovo title sponsor dell’EuroVolley Maschile CEV 2026

A due mesi dall'inizio della manifestazione, il prestigio dell’Euro Volley Maschile CEV 2026 cresce ulteriormente grazie alla partnership con Enel in qualità di title sponsor. L'accordo è stato annunciato oggi a Roma dal Presidente della CEV, Roko Sikirić, nel corso di un evento ospitato allo Stadio Olimpico, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. È intervenuta anche Francesca Gostinelli, Presidente e CEO di Enel Italia. La partnership riguarda l'intera manifestazione organizzata in quattro Paesi – Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania – che culminerà il 25 e 26 settembre con semifinali e finali per le medaglie in programma a Milano.

Attraverso questa partnership Enel entra nel mondo della pallavolo come primo title sponsor nella storia dei Campionati Europei Maschili di Pallavolo della CEV. La collaborazione rappresenta la migliore occasione per rafforzare l’impegno dell'azienda a favore dello sport, promuovendo valori condivisi come determinazione, rispetto, spirito di squadra e responsabilità ambientale. Gli stessi principi che ispirano ogni giorno il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo e riflettono l'approccio dell'azienda alla creazione di valore sostenibile per le comunità in cui opera.

«Siamo estremamente lieti di aver finalizzato questo accordo di sponsorizzazione con una grande azienda come Enel, che testimonia il crescente appeal commerciale della nostra principale competizione per squadre nazionali, il CEV EuroVolley», ha dichiarato il Presidente della CEV, Roko Sikirić. «Insieme porteremo il prestigio e la qualità di questa competizione a un livello ancora più elevato e coinvolgeremo milioni di tifosi in tutta Europa e anche oltre, mentre sostengono la propria squadra del cuore e trovano l'ispirazione per inseguire i propri sogni.»

Dall'edizione del 2019, il CEV EuroVolley Maschile vede la partecipazione di 24 squadre nazionali. Il torneo prenderà il via il 9 settembre, anche se la partita inaugurale ufficiale è in programma il giorno successivo, 10 settembre, quando Italia e Svezia si affronteranno in un incontro all'aperto nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, a Napoli. La competizione comprende complessivamente 72 partite, distribuite tra quattro Paesi: Italia (Napoli, Modena, Torino e Milano), Bulgaria (Sofia), Finlandia (Tampere) e Romania (Cluj-Napoca). La Polonia è l'attuale Campione d'Europa, avendo conquistato il titolo nel 2023 a Roma grazie alla vittoria sull'Italia nella finale per la medaglia d'oro.