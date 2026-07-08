Milan scatenato, non solo Gila: ecco su chi mette le mani

L'accordo con il difensore era già stato raggiunto da tempo: contratto di cinque anni da 5 milioni di euro netti a stagione. A cambiare è stata invece l'offerta alla Lazio, che il Milan ha ritoccato fino a soddisfare la richiesta di arrivare a quota 30 milioni grazie a bonus facilmente raggiungibili. Nell'operazione rientra anche Lorenzo Calvani, terzino della Primavera biancoceleste, che passerà al Milan con un affare separato da circa 2,5 milioni di euro. Come previsto dagli accordi, il Real Madrid incasserà il 50% della parte fissa del trasferimento di Gila.

Il Milan piazza un altro colpo pesante e chiude l'operazione Mario Gila . Dopo qualche ora di distanza sulle valutazioni, i contatti tra i rossoneri e la Lazio hanno portato alla fumata bianca, con l'intesa raggiunta nella giornata di ieri, martedì 7 luglio. Decisivo anche il lavoro dell'agente dello spagnolo, Alejandro Camaño, che dopo aver incontrato la dirigenza biancoceleste ha fatto tappa a Casa Milan per definire gli ultimi dettagli con i dirigenti rossoneri.

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Ora manca soltanto l'ultimo passaggio: visite mediche e firma, che saranno programmate nelle prossime ore. L'obiettivo è avere Gila già a disposizione per il raduno di lunedì. Diversa la situazione di Gonçalo Ramos, eliminato dal Mondiale soltanto nei giorni scorsi con il Portogallo. L'attaccante si unirà al gruppo soltanto a fine luglio dopo il periodo di vacanza. Insieme, Ramos e Gila rappresentano un investimento vicino ai 100 milioni di euro solo per i cartellini, un segnale chiaro della nuova strategia voluta da Gerry Cardinale.

Il mercato rossonero, però, non è finito qui, come riporta La Gazzetta dello Sport. Molto dipenderà anche dalle uscite, con Bennacer vicino all'Al Shamal e Rafa Leao sempre al centro delle voci. Intanto il Milan continua a seguire Konstantinos Karetsas, Can Uzun e Kerim Alajbegovic per la trequarti, mentre in difesa restano monitorati Gonçalo Inacio e Antonio Silva. Ruben Amorim vuole una rosa costruita su misura e la società è pronta ad accontentarlo.