Ron, il dramma: "È tornato, ora una nuova terapia". Salta il tour

"Ron è costretto ad annullare il tour estivo". L'annuncio arriva attraverso una nota ufficiale dell'entourage del cantautore lombardo. E la motivazione sarebbe piuttosto grave. L'artista, infatti, sarebbe stato colpito da un virus con un quadro clinico complicato, che lo costringerà a osservare un periodo di riposo assoluto di almeno sei mesi. Rosalino - nome di Ron all'anagrafe - si era ammalato dello stesso virus già lo scorso anno, poi l’infezione era stata momentaneamente debellata. Ora, purtroppo, la malattia sarebbe tornata a colpire l'artista.

"Il concerto di Ron - si legge nel comunicato -, previsto il 20 agosto presso il Chiostro di San Francesco, non si terrà per consentire all’artista di riprendersi da un generale stato di debolezza fisica causato da una fastidiosa infezione virale contratta lo scorso anno e che, pur essendosi temporaneamente risolta, non è stata completamente debellata. Su indicazione dei sanitari - continua la nota -, Rosalino è costretto ad annullare il tour estivo così da intraprendere cure mediche risolutive, osservando un periodo di riposo e recupero di circa sei mesi".

Lo staff dell'artista non ha specificato la natura dell'infezione, ma dal quadro descritto emerge un andamento altalenante. Il virus, contratto lo scorso anno, aveva provocato una prima fase di forte spossatezza da cui Ron si era ripreso solo in parte. Nella primavera scorsa era arrivato un miglioramento, che si sarebbe rivelato temporaneo, sufficiente comunque a fargli riprendere il lavoro in studio. Come ricostruisce il Fatto quotidiano, l’intensificarsi degli impegni professionali avrebbe poi favorito una nuova ricomparsa dei sintomi nelle ultime settimane, fino a un’astenia generale marcata. Su indicazione dei medici che lo seguono, ogni attività dal vivo è stata bloccata: le esibizioni all’aperto sono considerate incompatibili con il regime di cure necessario a debellare definitivamente l’infezione.