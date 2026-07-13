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Grande successo per la XIII Rvn della Capitale: oltre mille motociclisti a Roma

lunedì 13 luglio 2026
Grande successo per la XIII Rvn della Capitale: oltre mille motociclisti a Roma

1' di lettura

Si è conclusa con un grande successo la XIII edizione della Rvn della Capitale, il tradizionale raduno organizzato dal Forvm Roma Chapter che, dal 10 al 12 luglio, ha portato nella Capitale oltre 1.000 motociclisti appartenenti a 56 Chapter H.O.G. provenienti da tutta Italia, trasformando Roma in un grande palcoscenico dedicato alla passione per le due ruote, al turismo e alla condivisione.

Tra i protagonisti dell’iniziativa anche Sielte S.p.A., che ha scelto di sostenere l’evento confermando il proprio impegno a favore delle manifestazioni capaci di promuovere valori come aggregazione, territorio e mobilità. La manifestazione ha richiamato migliaia di appassionati e visitatori, valorizzando l’immagine della Capitale attraverso una spettacolare parata tra i luoghi simbolo della città, dal Colosseo al Gianicolo.

L’iniziativa, realizzata con il supporto dello sponsoring dealer Harley-Davidson Store Roma e di numerosi partner, si conferma uno degli appuntamenti motociclistici più importanti del panorama nazionale, capace di coniugare passione, turismo e promozione del territorio.

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