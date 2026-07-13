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4 di sera, clamoroso: con che maglietta si presenta in studio Vittoria Baldino

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lunedì 13 luglio 2026
4 di sera, clamoroso: con che maglietta si presenta in studio Vittoria Baldino

2' di lettura

Vittoria Baldino è stata ospite nell'ultima puntata di 4 di sera su Rete 4. E, per l'occasione, ha deciso di indossare una maglietta molto particolare. Sulla sua t-shirt bianca c'era una scritta che recitava: "I giovani non si interessano alla politica". Si tratta di un esemplare di abbigliamento che riporta uno dei luoghi comuni più sentiti quando si parla di Cosa Pubblica. La grillina è intervenuta per parlare delle minacce che Giorgia Meloni ha ricevuto dall'Ira.

"Ma intanto esprimo a nome mio e del Movimento Cinque Stelle la solidarietà al presidente del Consiglio per queste minacce ricevute, che non sono minacce rivolte al presidente del Consiglio ma sono rivolte a tutto il nostro Paese - ha detto Baldino -. Quindi tutti noi dobbiamo rispondere compatti e fare quadrato di fronte a queste minacce terribili".

4 di Sera, Vittoria Baldino la spara contro Meloni: "Sintomo di debolezza"

"Ho trovato queste dichiarazioni sintomo di debolezza del presidente del Consiglio oltre che poco istituzionali e p...

E ancora: "Mi lasci dire però che è evidente che l'obiettivo prefissato da Trump in questa guerra illegale contro l'Iran non è stato raggiunto. Voleva sconfiggere l regime e invece il regime si è imbarbarito ancora di più arrivando anche a sferrare delle minacce nei confronti di Paesi europei come anche l'Italia. Ricordiamo che questa è la guerra iniziata da Trump e commentata da Giorgia Meloni con un 'non condanno, non condivido'. Quindi è evidente che i leader europei, i leader di grandi Paesi democratici dovrebbero invece fare fronte comune nell'evitare e nell'impedire che ci sia una escalation militare volta soltanto a un unico obiettivo. Non quello di portare democrazia e di salvare la libertà delle donne e delle giovani iraniane, ma quello di consolidare un'egemonia".

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