In Onda, rissa Vannacci-Aprile: "Fa il poliziotto americano?", "Funziona così"

Roberto Vannacci è stato ancora una volta ospite di La7. Questa volta a In Onda, il programma di approfondimento politico condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Ed è proprio con quest'ultima che il leader di Futuro Nazionale si è reso protagonista di un botta e risposta molto televisivo. In studio, infatti, si stava affrontando l'argomento islam. E il generale si è sentito in dovere di porre una domanda alla conduttrice, che però ha deciso di mettere subito le cose in chiaro.

"Sto facendo io una domanda - ha detto Marianna Aprile -. I ruoli sono ben definiti qui, se mi permette". "Che fa... come le puntate dei polizieschi americani? 'Qua le domande le facciamo solo noi'", ha insistito Vannacci. "No - ha replicato la conduttrice -, è che funziona così in una trasmissione. Funziona che i giornalisti fanno le domande e i politici rispondono e dicono anche dove trovare i soldi per fare le cose". "Io non faccio il ragioniere", ha specificato il leader di Futuro Nazionale. "Beh, un politico deve assicurare le coperture di quello che promette", ha spiegato la Aprile. "Io do un indirizzo politico. Non faccio il ragioniere", ha chiosato Vannacci.