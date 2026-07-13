In Onda, Marianna Aprile: "Meticcia", sconcertante risposta a Vannacci

"Lei si riconosce come italiana?". Basta una semplice domanda per mettere in imbarazzo Marianna Aprile. A In Onda, il talk show politico di La7, è stato ospite Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha parlato del tema della remigrazione, lasciandosi andare a un'analisi storica sulle invasioni che hanno caratterizzato l'Italia nella storia. E a un certo punto ha chiesto alla conduttrice se si riconosce come italiana. La sua risposta, però, lo ha spiazzato: "Meticcia. Siamo mediterranei".

"Ma non c'entra assolutamente nulla. Lei fa riferimento alla storia? Le do un dato storico - ha spiegato il fondatore di Futuro Nazionale -. Lei sa che l'Italia è stata sottoposta a tantissime invasioni. L'invasione più grande che ha subito l'Italia è stata quella dei Longobardi, che guarda caso ha raggiunto al massimo il 4% della popolazione autoctona dello Stivale. Noi oggi siamo il 10%. Abbiamo quasi doppiato, più che raddoppiato il tasso di stranieri...".