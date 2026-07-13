In Onda, Marianna Aprile: "Meticcia", sconcertante risposta a Vannacci

"Lei si riconosce come italiana?". Basta una semplice domanda per mettere in imbarazzo Marianna Aprile. A In Onda, il talk show politico di La7, è stato ospite Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha parlato del tema della remigrazione, lasciandosi andare a un'analisi storica sulle invasioni che hanno caratterizzato l'Italia nella storia. E a un certo punto ha chiesto alla conduttrice se si riconosce come italiana. La sua risposta, però, lo ha spiazzato: "Meticcia. Siamo mediterranei".
"Ma non c'entra assolutamente nulla. Lei fa riferimento alla storia? Le do un dato storico - ha spiegato il fondatore di Futuro Nazionale -. Lei sa che l'Italia è stata sottoposta a tantissime invasioni. L'invasione più grande che ha subito l'Italia è stata quella dei Longobardi, che guarda caso ha raggiunto al massimo il 4% della popolazione autoctona dello Stivale. Noi oggi siamo il 10%. Abbiamo quasi doppiato, più che raddoppiato il tasso di stranieri...".
In Onda, botta e risposta tra Vannacci e Aprile: "Gramsci?" "Ci fa piacere"Roberto Vannacci è stato il super ospite dell'ultima puntata di In Onda, la trasmissione televisiva in onda s...
E ancora: "Ma poi c'è una specificità. I longobardi si sono assimilati alla popolazione autoctona. Si sono immediatamente convertiti al cristianesimo. All'epoca la religione faceva l'identità. Stessa cosa hanno fatto i normanni, che rappresentavano l'1% della popolazione autoctona. I normanni - ha concluso Vannacci -, convertiti al cristianesimo, guarda caso hanno cacciato gli unici che non si volevano convertire: i saraceni".