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Ore 14, scintille tra Salvo Sottile e Milo Infante: "Non sei Maradona"

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lunedì 13 luglio 2026
Ore 14, scintille tra Salvo Sottile e Milo Infante: "Non sei Maradona"

2' di lettura

La cronaca "è anche un modo per guardare la realtà dei fatti. La devi saper fare con rispetto per le persone che vivono quelle storie, soprattutto di delitti. Ore 14 è un marchio importante della Rai, sia nella fascia di daytime che nella fascia serale. Io prendo questo testimone con grande umiltà, ma cercando ovviamente di portare il mio stile, la mia impronta".

Questo il pensiero di Salvo Sottile che, ospite di "Il libro possibile", ha parlato del suo nuovo impegno in Rai. E ha risposto alla provocazione del suo predecessore Milo Infante. In un'intervista al Messaggero, il conduttore aveva spiegato per Ore 14, si sarebbe aspettato, dopo il passaggio di testimone, un cambio di nome per il programma "un po' come il ritiro della maglia nel calcio...". 

"Le maglie si ritirano quando ti chiami Maradona, Totti o Baresi. Non quando cambi azienda", ha replicato Salvo Sottile. "La Rai - ha poi aggiunto - ha deciso di conservare Ore 14 perché è un brand importante. Se fosse dipeso da me, magari gli avrei anche dato un nome diverso. Ma non era una decisione mia". Sottile ha poi ricordato che Infante "quando ha dovuto battezzare il suo nuovo programma… lo ha chiamato Ore 11. In pratica, Ore 14… con il fuso orario di Mediaset".

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Per quanto riguarda il suo stile di conduzione nel programma di Rai 2, Sottile ha detto, al festival pugliese, che "cercherò ovviamente di apportare delle migliorie dove possibile, cercando di unire il rigore giornalistico, l'autorevolezza che contraddistingue il servizio pubblico a un modo di raccontare la cronaca che sia diverso, e nello stesso tempo aiuti il pubblico ad avere gli strumenti giusti per poter capire che cosa succede nel nostro tempo". 

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