L'estate si accende con Fileni The Grillers

C’è un profumo che, ogni estate, torna puntuale nei giardini, sui terrazzi e durante i weekend fuori porta: quello della griglia. Un profumo che racconta convivialità, tavole all’aperto, amici ritrovati e serate che sembrano non finire mai. Perché la grigliata è uno di quei riti estivi che non passano mai di moda: cambiano le ricette, si sperimentano nuovi abbinamenti e si scoprono sapori sempre diversi, ma il piacere di stare insieme resta immutato. È proprio da questa idea di condivisione che nasce Fileni The Grillers, la special edition disponibile fino al 31 agosto, pensata per accompagnare la stagione delle grigliate con una proposta ricca, sfiziosa e capace di soddisfare ogni palato. Non una semplice linea di prodotti, ma un vero e proprio invito a vivere il momento della griglia in tutta la sua spontaneità: quei pranzi e quelle cene che, tra amici o in famiglia, diventano occasioni speciali da ricordare. Per questo Fileni affianca alle proposte già amate dai consumatori due novità in limited edition, dedicate a chi cerca sapori più intensi e decisi: Salsicce Piccanti con pollo, tacchino e suino, con una nota piccante che conquista al primo morso, e l'Hamburger con pollo, tacchino e bacon, dal gusto intenso che regala una variante golosa al classico hamburger.

A completare la gamma non mancano i grandi classici della linea: le Bontà Filzate, spiedini con pollo, tacchino e suino infilati a mano; gli Arrosticini, che uniscono la tenerezza del pollo al gusto avvolgente e saporito della pancetta di suino; l'Hamburger con pollo e tacchino, senza glutine e dal gusto delicato; e le Salsicce con pollo, tacchino e suino, succose e saporite. Una proposta ampia e versatile, pensata per accompagnare ogni occasione: dalla grigliata organizzata all’ultimo momento alla cena con gli amici, fino al tradizionale pranzo della domenica.