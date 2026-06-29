"Chi è De Donno?": le intercettazioni sul Covid

Affaristi pronti a banchettare sui malati e i morti della pandemia, intercettazioni sui fondi del Pnrr e tanto altro è ciò che emerge dai lavori della Commissione Covid nell’inchiesta sulla società Adaltis Srl, azienda di test molecolari. Gli investigatori della Procura di Roma – secondo quanto riportato da Il Giornale - hanno ricostruito un quadro legato a appalti e consulenze durante la pandemia, con riferimento anche al Pnrr.



Nel fascicolo si parla di rapporti tra Adaltis e la Struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri, e di consulenze per circa 450mila euro a professionisti vicini a uno studio legale romano. In una intercettazione – sempre citata da Il Giornale - si legge: “Entrambi sono pienamente a conoscenza delle dinamiche criminali in approfondimento e della capacità del sodalizio (di cui i due fanno parte) di orientare (e di acquisire), attraverso manovre complesse, ingentissimi flussi di denaro pubblico”. Si parla, nel passaggio precendente, di un dialogo tra Pierpaolo Abet di Universal trust e Luca De Luca, avvocato vicino a Conte, con riferimenti ai fondi pubblici e al Pnrr. Abet parla dei “68 miliardi” del Pnrr e aggiunge che “il grosso è tutto un indebitamento”.