Jannik Sinner, il disastro: "Patente, bocciato per la 4° volta"

Clima di festa, euforia, bollicine che scorrono a fiumi. Tanto che Jannik, quando il presentatore della serata ha provato a "intervistarlo", ha risposto con la poca lucidità che gli rimaneva: "Non farmi domande difficili, sono brillo ".

Dategli una racchetta e Jannik Sinner conquisterà prima Wimbledon e poi il mondo. Ma non chiedetegli di ballare né di salire in moto, perché finirà in disastro. L'altoatesino, numero 1 del ranking Atp e fresco di bis sull'erba di Londra, ha festeggiato l'impresa subito dopo la finale vinta contro Zverev come da tradizione con il gran galà dell' All England Club , organizzato al coreografico, prestigioso Raffles London .

Vestito con il rituale smoking nero, Sinner si è sottoposto di buon grado alla "tortura" del ballo a due con la vincitrice del torneo femminile, la ceca Linda Noskova. Si era già esibito un anno fa con Iga Swiatek, rendendo evidente a tutti la sua poca dimestichezza con passi a due, piroette e coreografie. Un anno in più non è servito a granché: stessa figura (barbina). Ma il salone delle cerimonie è una bolgia e ridono tutti.

Sinner deve risponde alle domande dei giornalisti presenti. Gli chiedono della fuga di mamma Siglinde, sugli spalti del match decisivo insieme a papà Hanspeter, il fratello Mark e la fidanzata Laila Hasanovic. La signora Sinner, si sa, soffre tantissimo a guardare il figlio, il cui destino è appeso a una pallina gialla e a un nastro bianco. Siglinde è scappata dopo il tiebreak perso, temendo il peggio.