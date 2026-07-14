Adriano Panatta e la 'diretta storta' di Bertolucci: "Eri nervoso, eh?"

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon ha emozionato milioni di tifosi, ma anche chi l'ha raccontata in diretta. Paolo Bertolucci, voce tecnica di Sky, ha vissuto con grande intensità il successo del numero uno del mondo contro Alexander Zverev, condividendo la telecronaca con Elena Pero e Ivan Ljubicic. Un'esperienza diversa dal solito che è poi diventata argomento del podcast La telefonata, insieme all'amico di sempre Adriano Panatta. Proprio il romano ha scherzato sulla presenza del terzo commentatore: "Mi era stato detto che in tre non si poteva fare. Invece si può fare". Una battuta che ha aperto il siparietto tra i due ex campioni, con Bertolucci che ha ammesso le difficoltà di una telecronaca così articolata.

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"Però io ti sento, sai. Capisco quando ti spazientisci", aggiunge Panatta. E Bertolucci ammette: "Eh, lo so. Non è facile, perché devi guardare la partita, mantenere l'attenzione, seguire tutto: la telecronaca, la pubblicità. Poi parla lui, poi parli tu. Non è una cosa semplice”.

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Panatta ha continuato a stuzzicarlo, sottolineando come serva grande affiatamento per alternarsi ai microfoni: "Per trovare i tempi giusti ci vuole, secondo me, molto affiatamento — il suo pensiero —. Bisogna farlo molto spesso così prendete dimestichezza. Poi ho visto che la Pero ti fa un sacco di domande: 'Adesso cosa farà? Adesso cosa farà Sinner?'. L'indovino, praticamente”.

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