L'aria che tira, rissa tra il dem Romano e Bocchino: "Me ne vado", "Bravo, fai una cosa utile..."

Mattinata convulsa, quella di Paolo Romano a L'aria che tira su La7. L'agitatissimo consigliere regionale della Lombardia del Partito democratico e volto assai gettonato del Nazareno schleiniano in tv, prima prende a male parole Licia Ronzulli di Forza Italia ("Che schifo questo suo modo! Squallida e maleducata!") venendo rispedito a casa con perdite ("Ignorante, deve studiare!") poi si scontra a suon di insulti con Italo Bocchino. E anche in questo caso, finisce male per lui. "Il problema culturale di Bocchino è che mente. Prima ha detto che Conte ha votato documenti per il 5% della spesa del Pil dentro la Nato, è falso!". "Non ho mai detto il 5%", lo contesta il direttore editoriale del Secolo d'Italia.

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"Ha detto questo - prosegue imperterrito Romano, che di fronte alle proteste (piuttosto contenute, va detto) di Bocchino perde il controllo: "Me ne vado, io me ne vado, non è possibile!", urla alzandosi e sparendo per qualche istante dall'inquadratura, per poi risedersi.

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