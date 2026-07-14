L'aria che tira, rissa tra il dem Romano e Bocchino: "Me ne vado", "Bravo, fai una cosa utile..."

Mattinata convulsa, quella di Paolo Romano a L'aria che tira su La7. L'agitatissimo consigliere regionale della Lombardia del Partito democratico e volto assai gettonato del Nazareno schleiniano in tv, prima prende a male parole Licia Ronzulli di Forza Italia ("Che schifo questo suo modo! Squallida e maleducata!") venendo rispedito a casa con perdite ("Ignorante, deve studiare!") poi si scontra a suon di insulti con Italo Bocchino. E anche in questo caso, finisce male per lui.
"Il problema culturale di Bocchino è che mente. Prima ha detto che Conte ha votato documenti per il 5% della spesa del Pil dentro la Nato, è falso!". "Non ho mai detto il 5%", lo contesta il direttore editoriale del Secolo d'Italia.
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"Ha detto questo - prosegue imperterrito Romano, che di fronte alle proteste (piuttosto contenute, va detto) di Bocchino perde il controllo: "Me ne vado, io me ne vado, non è possibile!", urla alzandosi e sparendo per qualche istante dall'inquadratura, per poi risedersi.
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"Fai una cosa utile, vattene, fai bene ad andartene, stai mentendo", lo incalza Bocchino. "Lei è una persona squallida, si prenda il suo audio", grida Romano con l'ex parlamentare di An e Pdl che ribadisce: "Non ho mai detto il 5%". Deve intervenire Parenzo, che dà ragione a Bocchino: "Ha detto che ha aumentato la spesa militare". A Romano non resta che un'altra scenata: "Io me ne vado, non è possibile". Si alza ancora e stavolta si toglie pure l'auricolare, tra le proteste di Parenzo. "Devo poter parlare, è un metodo fascista, ogni frase che dico vengono interrotto", si lamenta ancora il dem mentre Bocchino lo ascolta ridendo.
Paolo Romano contro Italo Bocchino, guarda qui il video di L'aria che tira su La7