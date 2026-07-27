Guber Banca e Solution Bank finanziano la riqualificazione di tre asset immobiliari attraverso una cartolarizzazione

L’operazione, promossa da Seraco srl, utilizza una struttura ex art. 7.2 della Legge 130/1999 e conferma il posizionamento di Guber Banca nella finanza strutturata immobiliare.

Guber Banca e Solution Bank finanziano l’acquisizione, la riqualificazione e la successiva commercializzazione di tre immobili residenziali -ubicati due a Parma e uno a Rimini- attraverso una cartolarizzazione immobiliare costituita ai sensi dell’articolo 7.2 della Legge 130/1999. I due istituti intervengono in qualità di sottoscrittori delle note senior emesse dal veicolo di cartolarizzazione.

Seraco Srl, società parmigiana gestita dalla famiglia Ruffolo, forte di un solido track record nello sviluppo e nella riqualificazione immobiliare, agisce in qualità di sponsor sottoscrivendo le tranche mezzanine e junior e curando le attività di valorizzazione e dismissione degli asset.

La partecipazione dello sponsor alle tranche subordinate determina un allineamento diretto degli interessi con gli istituti finanziatori. L'operazione conferma l'efficacia del modello ex art. 7.2 della Legge 130/1999 nel supportare la rigenerazione immobiliare attraverso strutture finanziarie flessibili e orientate al risultato.

L’iniziativa rafforza il posizionamento di Guber Banca come operatore specializzato nell’ambito della finanza strutturata a supporto delle PMI e delle progettualità real estate per la riqualificazione e turnaround immobiliare.

Anche per Solution Bank, l'operazione conferma l'impegno nel supportare progetti di sviluppo e riqualificazione immobiliare a favore delle imprese del territorio attraverso il team di Specialized Lending - Real Estate & Special Situations. Inoltre, il finanziamento rafforza la presenza dell'istituto nel mercato delle cartolarizzazioni immobiliari e consolida la collaborazione con Guber Banca nell'ambito della finanza strutturata.

Per Solution Bank l'operazione è stata seguita da Diego Tomasselli, Vicedirettore Generale e Responsabile Specialized Lending - Real Estate & Special Situations, con Emanuella Rizzo, Responsabile Real Estate, Antonio Guardasole e Raffaele D’Ambra.

Per Seraco, Deloitte ha agito in qualità di advisor finanziario, mentre Legance ha curato gli aspetti legali. Le banche finanziatrici si sono avvalse dell’assistenza dello studio legale CRCCD nel ruolo di legal advisor. Nell’ambito dell’operazione, 130 Servicing assume il ruolo di Master Servicer, con responsabilità di coordinamento e supervisione delle attività di servicing previste dalla struttura della transazione.