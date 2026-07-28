GEOLOGI: IL PRESIDENTE ROBERTO TRONCARELLI NOMINATO MEMBRO D’ONORE DAL COMITATO NAZIONALE DI PIARC ITALIA

Lo scorso 23 luglio, nella riunione annuale del Comitato Nazionale Italiano e Assemblea Soci di PIARC Italia, presieduta dall’Amministratore Delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, è stata avanzata e accolta la nomina di Roberto Troncarelli, quale Presidente pro-tempore del Consiglio Nazionale dei Geologi, a Membro d’Onore del Comitato Nazionale Italiano di PIARC. Quest’ultima, associazione mondiale della strada con oltre 110 anni di esperienza, si occupa di ingegneria stradale, di politica stradale e di gestione delle reti stradali, con lo scopo di favorire, in tutti i suoi aspetti, il progresso nel settore, di promuovere lo sviluppo delle reti stradali, di studiare i problemi della sicurezza stradale e di rappresentare il punto focale di interscambio delle tecnologie stradali a livello mondiale. L’obiettivo viene perseguito mediante il confronto e la diffusione dei risultati conseguiti dalle ricerche effettuate da 142 Paesi, con il coinvolgimento di 128 Governi Nazionali, 3000 Soci e 21 Comitati Tecnici Internazionali.

“Accolgo questa nomina con gratitudine, entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara Roberto Troncarelli. Con PIARC abbiamo già in essere un pluriennale rapporto di collaborazione tecnica, nell’ambito del quale è stato istituito un Gruppo di Lavoro dedicato alle infrastrutture stradali, nonché promosse attività formative e divulgative sui temi di comune interesse. L’obiettivo che ci accomuna è favorire una sempre più ampia diffusione delle competenze specialistiche. In questa direzione - conclude Troncarelli - continueremo a lavorare con determinazione anche nei prossimi anni”. PIARC Italia ribadisce che la nomina è stata accolta favorevolmente in ragione della consolidata collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, suggellata da apposito Memorandum of Understanding.