Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

GEOLOGI: IL PRESIDENTE ROBERTO TRONCARELLI NOMINATO MEMBRO D’ONORE DAL COMITATO NAZIONALE DI PIARC ITALIA

martedì 28 luglio 2026
GEOLOGI: IL PRESIDENTE ROBERTO TRONCARELLI NOMINATO MEMBRO D’ONORE DAL COMITATO NAZIONALE DI PIARC ITALIA

2' di lettura

Lo scorso 23 luglio, nella riunione annuale del Comitato Nazionale Italiano e Assemblea Soci di PIARC Italia, presieduta dall’Amministratore Delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, è stata avanzata e accolta la nomina di Roberto Troncarelli, quale Presidente pro-tempore del Consiglio Nazionale dei Geologi, a Membro d’Onore del Comitato Nazionale Italiano di PIARC. Quest’ultima, associazione mondiale della strada con oltre 110 anni di esperienza, si occupa di ingegneria stradale, di politica stradale e di gestione delle reti stradali, con lo scopo di favorire, in tutti i suoi aspetti, il progresso nel settore, di promuovere lo sviluppo delle reti stradali, di studiare i problemi della sicurezza stradale e di rappresentare il punto focale di interscambio delle tecnologie stradali a livello mondiale. L’obiettivo viene perseguito mediante il confronto e la diffusione dei risultati conseguiti dalle ricerche effettuate da 142 Paesi, con il coinvolgimento di 128 Governi Nazionali, 3000 Soci e 21 Comitati Tecnici Internazionali.

“Accolgo questa nomina con gratitudine, entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara Roberto Troncarelli. Con PIARC abbiamo già in essere un pluriennale rapporto di collaborazione tecnica, nell’ambito del quale è stato istituito un Gruppo di Lavoro dedicato alle infrastrutture stradali, nonché promosse attività formative e divulgative sui temi di comune interesse.  L’obiettivo che ci accomuna è favorire una sempre più ampia diffusione delle competenze specialistiche. In questa direzione - conclude Troncarelli - continueremo a lavorare con determinazione anche nei prossimi anni”. PIARC Italia ribadisce che la nomina è stata accolta favorevolmente in ragione della consolidata collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, suggellata da apposito Memorandum of Understanding.

ti potrebbero interessare

Pier Silvio Berlusconi: "RadioMediaset è nata dieci anni fa, oggi è la realtà leader del settore in Italia"

Pier Silvio Berlusconi: "RadioMediaset è nata dieci anni fa, oggi è la realtà leader del settore in Italia"

Dalle valli ai laghi, il cicloturismo riscrive la mappa della Lombardia

Dalle valli ai laghi, il cicloturismo riscrive la mappa della Lombardia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2026

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2026

Riotta, Graziano, suor Anna Monia Alfieri, Carrara: BaLab Ignis accende Castellaneta Marina per i dieci anni del BaLab

Riotta, Graziano, suor Anna Monia Alfieri, Carrara: BaLab Ignis accende Castellaneta Marina per i dieci anni del BaLab