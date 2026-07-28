Matteo Ricci a Zona Bianca, fango Pd sul governo: "A chi conviene? Ogni volta che..."

A Zona Bianca, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4, è intervenuto Matteo Ricci, europarlamentare per il Partito Democratico. Sul tavolo, il tema della guerriglia dei No Tav e lo scontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il segretario del Pd, Elly Schlein.

Afferma Ricci: “Innanzitutto dico che la Torino-Lione va fatta, perché noi dobbiamo spostare persone e merci sul ferro e togliere ed evitare CO2 in atmosfera, quella è un'infrastruttura fondamentale. Noi avremo il problema in Europa nei prossimi anni a finanziarne altre infrastrutture come quella se vogliamo avere un trasporto ferroviario moderno e veloce. Secondo, quelle persone violente sono dei delinquenti e non c'entrano nulla con le persone che manifestano pacificamente. Dalle prime indagini mi pare che le persone violente non siano quelle delle vallate, sono persone che spesso e volentieri vengono da fuori e lo voglio dire in maniera inequivocabile. I violenti, gli estremisti violenti, sono i migliori alleati della reazione, dei reazionisti. Questa è la cultura della sinistra nel nostro Paese, altro che le cose che abbiamo sentito dire in maniera squallida in questi giorni da qualche esponente di governo. Dovrebbero rileggersi la storia del Paese e ciò che la sinistra, il sindacato, hanno fatto per allontanare violenza ed estremismo”.

Ricci, poi, sposta il focus sugli apparati dello Stato: “Mi spiega perché riusciamo a fare come servizi, parlo dei servizi segreti del nostro paese, prevenzione e rispetto al fermo di persone violente che non entrano negli stadi o di persone violente che sono vicine al terrorismo e non lo possiamo fare per i soliti? Perché sono sempre gli stessi che fanno casino e fanno violenza nelle piazze e a chi conviene? Perché non lo si fa? Perché? Me lo dica lei. Perché non lo si fa? Allora questo è un punto, chi deve garantire la sicurezza in questo territorio? E aggiungo… le sembra normale a lei che ogni volta che accade una cosa, un fatto di cronaca, i primi a speculare politicamente sono coloro che sono al governo, che dovrebbero garantire la sicurezza in questo paese, le sembra una cosa normale? Meloni ad esempio ha fatto bene ad andare in quel cantiere a denunciare quella violenza e a dimostrare la presenza dello Stato. Tra poco è il 2 di agosto, vada in quella piazza a Bologna dove si manifesta dal 1980 per una strage di matrice fascista alla quale il governo non partecipa se non con figure secondarie”.