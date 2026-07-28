Ora "Il Paradiso delle Signore" è un inferno: è arrivato il '68

Il Paradiso delle signore si prepara alla rivoluzione. La soap dei record del pomeriggio di Rai1 che per otto stagioni ha raccontato, con lo sfondo del grande magazzino più elegante della tv, il boom economico, la Milano della moda e le ambizioni della borghesia, per la sua nona stagione vedrà tanti cambiamenti. A partire da un visibile ringiovanimento del cast che dal prossimo 7 settembre alle 16,05, in 160 nuovi episodi, darà vita a un inedito crash generazionale ambientato nel 1968, anno simbolo della contestazione e della prima rivolta studentesca nella quale, in un modo o nell’altro, finiranno anche i protagonisti vecchi e nuovi della serie pronti a mettere in discussione anche equilibri che da in decennio sembravano immutabili. La produzione, nata nel 2015 in prima serata e poi trasferita con successo nel daytime, è diventata uno dei pilastri del pomeriggio di Rai1.

I numeri sono da autentico paradiso: ascolti stabilmente sopra il 18% e un pubblico fedele che segue quotidianamente le vicende dei Guarnieri, della Contessa Adelaide e delle celebri Veneri. Il vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei rivendica il percorso compiuto dalla fiction: «Nove anni fa Il Paradiso delle Signore è stata la prima mossa della rinascita del pomeriggio di Rai1 che era fermo al 12% e che, piano piano, è arrivato al 18%. Così come Un posto al sole anche Il Paradiso delle Signore è diventato un appuntamento fisso e ha un impatto sul pubblico maggiore dei prodotti di prima serata perché genera familiarità con le persone, quasi una sorta di parentela». Ma il vero salto è nell’ambientazione. Siamo tra il 1967 e il 1968, quando l’Italia si prepara a vivere una delle stagioni più tumultuose della sua storia. Il cambiamento passa soprattutto attraverso il cast. Arriva Carla Corsi (Lavinia Longhi), imprenditrice determinata destinata a diventare la nuova rivale della Contessa Adelaide. Con lei i figli Iacopo, giovane stilista di talento, e Diana, insofferente ai codici della buona società e pronta a mettere in discussione ogni convenzione.